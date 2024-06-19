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        Haberler Dünya ABD'den İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin tırmanmasına karşı uyarı | Dış Haberler

        ABD'den İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin tırmanmasına karşı uyarı

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirerek, söz konusu durumun daha geniş çaplı bölgesel bir çatışmaya dönüşme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:38
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        ABD'den 'İsrail ve Hizbullah' uyarısı
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        Pentagon Sözcüsü General Ryder, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail-Lübnan sınırındaki durum söz konusu olduğunda, odak noktamız diplomatik bir çözümü teşvik etmek için İsrail de dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızla birlikte çalışmak." dedi.

        Ryder, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında artan gerilimden duyduğu endişeye vurgu yaparak, kimsenin daha geniş bir bölgesel savaş görmek istemediğini ifade etti ve buna karşı uyarıda bulundu.

        Pat Ryder'in açıklaması, İsrail ordusunun Hizbullah ile gerilimin artmaya devam ettiği Lübnan'da bir saldırı planını onayladığını açıklamasının ardından geldi.

        "Mavi Hat'ta sükunet yeniden tesis edilmeli" vurgusu

        Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın şu anda Lübnan'da olduğunu söyledi.

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        Jean-Pierre, Hochstein'ın yaptığı önemli görüşmeler olduğunu dile getirerek, "Bu görüşmelerin bir parçası da tabii ki Mavi Hat (İsrail ile Lübnan arasında bulunan sınır) boyunca sükunetin yeniden tesis edilmesi. ABD için en önemli öncelik olmaya devam eden bu durum, hem Lübnan hem de İsrail için son derece önemli olmalı." diye konuştu.

        Sözcü Jean-Pierre, ABD'nin, İsrail ve Lübnan vatandaşlarının evlerine dönerek barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak diplomatik bir çözüm için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

        Mavi Hat'ta gerginlik

        İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

        İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

        Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." demişti.

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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