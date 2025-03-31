Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Suriye açıklaması | Dış Haberler

        ABD'den Suriye'de kurulan yeni kabine ile ilgili açıklama geldi

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yeni kurulan kabine ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kabinenin kapsayıcı, temsilci ve ülke için olumlu bir adım olmasını umulduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Suriye açıklaması
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve ülke için olumlu bir adım olmasını umduklarını belirtti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Suriye'de yeni kurulan kabinenin ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması için yeterli olup olmayacağının sorulması üzerine Bruce, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulduğu bilgisine sahip olduklarını ifade etti.

        Bruce, Suriye halkının "despot" Esed rejimi altında yıllarca baskıya uğradığını belirterek, "Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz." dedi.

        ABD'nin yaptırımları kaldırması için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini dile getiren Bruce, bunun için "Suriye'deki yetkililerin terörü tamamıyla reddetmesi ve bastırması, yabancı teröristlere resmi görev verilmesini engellemesi, İran ve bağlantılarının Suriye topraklarını suistimal etmelerini engellemesi, Esed rejiminin kimyasal silahlarını yok etmesi, Suriye'de kaybolan ABD vatandaşları ve başkalarının bulunmasına destek olması, Suriye'deki dini ve etnik azınlıklara güvence ve özgürlük vermesi" gerektiğini kaydetti.

        Dün Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlenmişti.

        Törende, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında yeni kabine açıklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları