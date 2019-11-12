ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının güvenliğini gerekçe göstererek bölgeye gönderdiği askeri güce ilk kez Bradley tipi zırhlı mekanize araçlar eşlik ediyor.

Bölgedeki Amerikan üslerinden birisini ziyaret eden Associated Press (AP) muhabirinin sorularını yanıtlayan Tümgeneral Eric T. Hill, "Görevimiz sürüyor. ve DEAŞ fırsat bulduğu her yerde yeniden ortaya çıkmaya çalışıyor" dedi.

Mart ayından bu yana Amerikan güçlerinin 700 civarında DEAŞ üyesini ele geçirdiğini kaydeden Tümgeneral Hill, DEAŞ'la mücadele kapsamında terör örgütü PKK'nın yerel uzantısı SDG ile yakın işbirliklerinin sürdüğünü söyledi.

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı öncesinde sayıları bin 200'ü bulan ABD askerlerinin şu anki sayısı 800 civarında. Bunlara zırhlı araçların yanı sıra Apache helikopterleri topçu bataryaları eşlik ediyor.

2 YENİ ÜS

AP haberinde ABD askerlerinin Deyrezor ve Derik'te 2 yeni üs kurduğu da kaydedildi.

Bölgedeki petrol tesislerinin yakınlarına konuşlanan ABD askerlerinin ayrıca su tesisler ve ana yolların da güvenliğini sağladığı belirtiliyor.

Tümgeneral Hill, ABD askerlerinin SDG güçlerini eğitmeye devam edeceğini vurgularken, bölgedeki cezaevlerinde tutulan DEAŞ'lıların kontrolünün de SDG olduğunu ifade etti. Hill, "Görevlerimizden birisi de SDG'nin DEAŞ'lıları kontrol altında tutmasını sağlamak" diye konuştu.

MOSKOVA'DAN SUÇLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, petrol sahalarını kontrol altına almak için Suriye'yi bölmeye çalışmakla suçladı.

Fransa'da düzenlenen Paris Barış Forumu'nda konuşan Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın başlattığı Astana süreci sayesinde, Suriye'de rejim ve muhalefet arasında diyaloğun mümkün kılındığını hatırlattı. Lavrov, "O dönem öne sürülen tek muhalefet sadece Batı tarafından büyütülmüş, İstanbul, Riyad, ABD ve Avrupa'da yaşayan göçmenlerdi. Bunlar diyalog için ortak olarak sunuldu. Sonra Rusya, Türkiye ve İran, hükümet ve hükümete karşı savaşanların oturmalarını sağladı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelere Avrupa Birliği (AB) veya NATO tarafından yatırım yapılmasını yasakladığını belirten Lavrov, "ABD, SDG ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ediyor. Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye'den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor" dedi.