ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya "kritik hava savunma ekipmanlarını" da içeren yeni bir savunma yardım paketi vereceğini açıkladı.

Sullivan, paketin Hawk hava savunma sistemleri için füzeler ve Stinger füzeleri ile donatılmış ABD Avenger hava savunma sistemleri gibi 'önemli hava savunma katkıları' içerdiğini söyledi.

400 milyon dolarlık ek askeri yardımın içinde el bombaları ve HIMARS mühimmatı da var.

ABD, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya 18,2 milyar dolardan fazla silah ve ekipman yardımında bulundu.