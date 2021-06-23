Blinken Avrupa gezisine başladı! 0:00 / 0:00

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün yapılacak olan İkinci Libya Konferansına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Blinken'ın Almanya ziyaretinin ardından ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Fransa ve İtalya'ya gideceği bildirildi.

Associated Press’te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump yönetimindeki dört yıllık çalkantılı ilişkilerin ardından Avrupa müttefiklerini geri kazanmak için diplomatik temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'a İngiltere ve Belçika'daki görüşmelerine eşlik ettikten sonra, yedi gün içinde ikinci Avrupa ziyaretine başlamak için Berlin'e geldi.

"AMERİKA GERİ DÖNDÜ" MESAJI

Blinken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmelerde, Biden'ın geçen hafta verdiği "Amerika geri döndü" mesajını vurgulamayı planlıyor.

ABD'li üst düzey diplomat Philip Reeker, "Bu gezi, Başkan Biden'ın Almanya dahil olmak üzere müttefiklerimizle ilişkilerimizi yeniden inşa etmek için verdiği önceliğin bir devamı niteliğinde. Bu ilişkilerin gücünün dış politika önceliklerinin çoğunun temelini oluşturacaktır." dedi.