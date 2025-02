ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdi Washington Post'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı personeline The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters gibi yayın organlarının aboneliklerinin iptal edilmesi talimatı verildi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:49 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL