Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika Son dakika: ABD: "Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz" - Haberler

        ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz

        Beyaz Saray, Gazze'de yaşayan Filistinli siviller için insani yardımın önemli olduğunu belirterek, yardımların devam etmesi gerektiğini, güvenli geçiş koridorunun açılması konusunda da İsrail ve Mısır'la görüştüklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 22:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD: İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

        İsrail-Filistin çatışmasında 22 ABD'linin hayatını kaybettiğini belirten Kirby, 17 ABD'linin de kayıp olduğunu kaydetti. Kirby, bu sayıların artmaya devam edebileceği ihtimaline işaret etti.

        Kirby, şu anda rehinelerin kurtarılmasına yönelik herhangi bir operasyonel karar almadıklarını söyledi.

        Gazze'deki siviller için güvenli geçiş koridoru açılması hususunda İsrail ve Mısır'la aktif olarak görüştüklerini belirten Kirby, "Hamas'ın yaptıklarından siviller sorumlu değil. Onlar yanlış bir şey yapmadılar." şeklinde konuştu.

        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Kirby, "Gazze'de yaşayan Filistinliler için insani yardımın önemli olduğuna inanıyoruz." diyerek, Filistinlilerin insani yardıma erişimleri için seçenekleri araştırmaya devam edecekleri mesajını verdi.

        Çatışmalarda hiçbir sivilin ölmemesi gerektiğini vurgulayan Kirby, diğer yandan devam eden bir "savaşta" daha fazla sivil ölümü olmayacağına dair söz verilemeyeceği yorumunu yaptı. Kirby, "Keşke size bunun böyle olmayacağına dair söz verebilseydim. Ama yapamam." dedi.

        Kirby, özellikle Gazze'deki Filistin halkına insani yardım konusunda en fazla katkı sunanın ABD olduğunu söyleyerek, "Bu yardımın devam ettiğini görmek istiyoruz. Su, tıbbi malzeme, ilaç, önemli olduğunu bildiğimiz tüm insani yardımlar. Çünkü bu insanlar da kurban. Hamas'tan bunu yapmalarını isteyen onlar değildi." değerlendirmesinde bulundu.

        İKİNCİ UÇAK GEMİSİ DE AKDENİZ'E YOLA ÇIKIYOR

        Kirby, İsrail'e gelecek günlerde daha fazla askeri mühimmat yardımı yapacaklarını belirterek, USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını bildirdi.

        Filonun "caydırıcılık" hedefiyle bölgede olduğunu söyleyen Kirby, USS Dwight D. Eisenhower'ın da "önceden planlandığı" şekilde ABD Avrupa Komutanlığı'nın görev alanındaki Akdeniz'e doğru yola çıkacağını ifade etti.

        Kirby, filonun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması konusunda nihai bir karar alınmadığını ancak ihtiyaca binaen bölgede olacağını aktardı.

        ÇATIŞMALARDA 22 ABD'Lİ ÖLDÜ

        Kirby ayrıca, Hamas saldırılarında İsrail'de hayatını kaybeden ABD vatandaşlarının sayısının 22'ye yükseldiğini belirterek, 17 ABD vatandaşından ise hala haber alınamadığını açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Kaza geliyorum dedi
        Kaza geliyorum dedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Genç kızı hayattan koparan sollama!
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Kulağındaki örümcek operasyonla çıkarıldı
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"