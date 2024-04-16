ABD Hazine Bakanı Yellen'dan İran'a yaptırım uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ülkeye yeni yaptırımlar uygulanabileceği konusunda uyardı.

Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında İran'ın hafta sonu İsrail'e yaptığı saldırıya değinen Yellen, "Hazine, İran rejiminin kötü niyetli ve istikrarı bozan faaliyetlerini engellemeye devam etmek amacıyla yaptırım yetkimizi kullanmak üzere müttefiklerimizle birlikte çalışmaktan çekinmeyecektir." ifadesini kullandı.

Çatışmanın daha geniş bölgesel ve küresel bir çatışmaya dönmemesi için kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Yellen, Ortadoğu'daki bazı ülkelerin ekonomileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Ortadoğu'daki gerilimin küresel ekonomiye etkisine ilişkin bir soru üzerine Yellen, bazı etkilerinin görüldüğünü ancak geniş çaplı olmadığını söyledi.

Yellen, geçen hafta sonu gerçekleşen saldırılardan Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına kadar İran'ın eylemlerinin, bölgenin istikrarını tehdit ettiğini vurgulayarak bunun, ekonomik etkilerinin olabileceğini dile getirdi.

Yellen, yaptırım konusunda ise gelecek günlerde İran'a karşı ek yaptırımlar uygulanmasını beklediğini ifade etti.

İran'ın petrol ihraç etme kabiliyetini azaltmak için çalıştıklarını ancak İran'ın bir miktar petrol ihraç etmeye devam ettiğini vurgulayan Yellen, bu konuda yapılabilecek daha çok şey olabileceğini söyledi.

RUSYA'NIN DONDURULAN VARLIKLARI

Yellen, Rusya'nın varlıklarının dondurulmasına dair ise varlıklara fiilen el koymaktan, onları teminat olarak kullanmaya kadar bir dizi olasılığı değerlendirdiklerini, bu varlıkları Ukrayna için kullanmak ve bunlardan değer elde etmek gibi ihtimalleri desteklediklerini anlattı.