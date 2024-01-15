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        Haberler BBC Dünya ABD, Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan ve Kızıldeniz'deki savaş gemisini hedef alan füzeyi düşürdü

        ABD, Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan ve Kızıldeniz'deki savaş gemisini hedef alan füzeyi düşürdü

        ABD ordusu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgeden bir savaş gemisine yönelik ateşlenen bir füzeyi düşürdüğünü açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 15.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:26
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        ABD, Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan ve Kızıldeniz'deki savaş gemisini hedef alan füzeyi düşürdü
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        ABD ordusu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgeden bir savaş gemisine yönelik ateşlenen bir füzeyi düşürdüğünü açıkladı.

        Kızıldeniz'deki USS Laboon'a doğru ateşlenen gemisavar seyir füzesi, bir ABD savaş uçağı tarafından El Hudeyde açıklarında düşürüldü.

        Pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmedi.

        ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'deki kargo gemilerine saldıran Husilerin askeri kapasitesini azaltmayı amaçlayan operasyonlar düzenliyor.

        İki ülke güçleri Cuma günü Yemen'de aralarında silah depoları, lojistik merkezler ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu yaklaşık 30 noktayı vurdu.

        ABD Cumartesi günü de Husilere ait bir radar bölgesini vurdu.

        ABD Başkanı Joe Biden "gerektiğinde uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla tedbir almaktan çekinmeyeceklerini" söyledi.

        İngiltere de Husilere karşı daha fazlası için hazır olduğunu açıkladı.

        Husilerin önde gelen destekçilerinden Hüseyin El-Buhaiti Pazar günü BBC'ye yaptığı açıklamada, Yemen'e yönelik saldırıların devam etmesi halinde grubun ABD ve İngiltere savaş gemilerini hedef alacağını söyledi.

        Yemen’in başkenti Sana da dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümü siyasi ve askeri bir grup olan Husilerin kontrolünde. Hamas'ın önemli bir müttefiki olan Husiler’in İran'dan silah aldığı düşünülüyor.

        Grup, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki kargo gemilerine en az 27 saldırı gerçekleştirdi. Kızıldeniz, küresel deniz ticareti için önemli bir rotayı oluşturuyor.

        Husiler, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla İsrail'e giden ya da İsrail'e ait gemileri hedef aldığını söyledi. Ancak vurdukları gemilerden bazılarının İsrail ile doğrudan bir bağlantısı yok.

        Saldırılar nedeniyle büyük nakliye şirketleri daha uzun bir rota olmasına karşılık Kızıldeniz’den uzaklaşarak Afrika’nın güneyini dolaşmaya başladı.

        Bu da küresel ekonomi üzerinde bir etki yarattı. Büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden Maersk BBC'ye yaptığı açıklamada bunun "son tüketiciye kadar" hissedildiğini söyledi.

        Tesla ve Volvo markaları, otomobil üretimlerinin bir kısmını askıya aldı. İngiliz süpermarket zinciri Tesco bazı ürünlerin fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu. Ikea ise tedariklerin etkilenebileceğini söyledi.

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Husi saldırılarının "hayati bir ticaret yolunda büyük aksamalara neden olduğunu ve emtia fiyatlarını yükselttiğini" söyledi.

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