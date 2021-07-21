ABD: Kıbrıs'ta iki devletli çözümü reddediyoruz

Nuland, bugün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde "ABD'nin Türkiye Politikası" başlıklı bir oturuma katıldı.

Nuland, oturumda yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'a yalnızca iki toplum ve iki bölgeye dayalı, Kıbrıslıların önderlik ettiği bir sürecin barış ve istikrar getireceğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta içerisinde yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Türklerinin "egemen devlete" dayalı yeni çözüm teklifini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bugüne kadar yürütülen uluslararası müzakereler, adanın Rum ve Türklerin oluşturduğu federal yapılara dayanan tek bir devlet altında birleştirilmesi temeline dayanıyordu.

Kuzey Kıbrıs'ın egemen bir devlet statüsünün tanınması yaklaşımı ve Türkiye'nin de bunu desteklemesi, her iki taraf için de sorunun çözümüne yönelik önemli bir tavır değişikliğine işaret ediyor.

Erdoğan'ın bu hafta içerisinde KKTC'ye yaptığı ziyaret sırasında daha önce sahildeki küçük bir bölümü geçişlere açılan kapalı Maraş bölgesini bir bölümünün daha "mülkiyet haklarına" saygı gösterilerek açılacağı yönündeki açıklamasına ABD'den bir tepki daha geldi.

NULAND, KKTC VE TÜRKİYE'Yİ KINADI

Nuland, Maraş'ın yüzde 3.5'luk kısmının açılmasıyla ilgili olarak KKTC ve Türkiye yönetimlerinden yapılan açıklamaları kınadı.

Nuland, aynı konuşmasında Başkan Biden'ın Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

"RUSYA'DAN BAŞKA SİLAHLAR ALINIRSA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR"

Nuland, Türkiye'nin Rusya'dan başka silah sistemleri de satın alması durumunda yeni yaptırımların uygulanacağını da vurguladı.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından CAATSA kapsamında yaptırım uygulanmasına karar vermişti.

Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı gibi bazı kurumlar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alınmıştı.

"MÜLTECİLER İÇİN MİNNETTARIZ"

Washington ile Ankara'nın başta terörizmle mücadele olmak üzere Ukrayna ve Libya gibi bölgesel konularda yakın iş birliği içinde olduğunu belirten Nuland, Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyinde, dünyada yeni mülteci krizine yol açabilecek 4 milyon Suriyeliyi Esad rejiminin saldırılarından koruduğuna dikkati çekti.

Nuland, "Ayrıca, Türkiye'yi dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesi haline getiren 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciyi desteklemeye yönelik süregelen çabalarından dolayı da minnettarız." dedi.

"ABD İÇİN KABİL HAVAALANI GÜVENLİĞİ HAYATİ ÖNEMDE"

Türkiye'nin, Afganistan'da ABD ve NATO askeri misyonları sona ererken Kabil'deki havaalanında güç bulundurmaya ilgi duyduğunu ifade eden Nuland, bundan ABD yönetimi olarak son derece memnun olduklarını belirtti.

Nuland, "Bu katkı bizim, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın, birliklerimiz geri çekildikten sonra Kabil'de güçlü bir diplomatik mevcudiyet sağlayabilmemiz için hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Kabil Havaalanı'nın güvenliği sağlanmadan ne ABD'nin ne de müttefik ve ortaklarının Afganistan'daki varlıklarını güçlü şekilde sürdüremeyeceğine dikkati çeken Nuland, Türkiye'nin ise hem Afgan halkıyla hem de bölgedeki diğer aktörlerle benzersiz ve özel ilişkisi olduğunu, bu nedenle uzun vadede daha kalıcı ortak olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Nuland, ABD ile Türkiye arasında, başta S-400 konusu olmak üzere çözüm bekleyen sorunlara rağmen Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki NATO misyonlarına önemli katkılarda bulunduğunun altını çizerek, Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda her iki taraftaki teknik ekiplerin bu kritik düzenlemeyi sonuçlandırmak için birlikte çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.