ABD'li inDrive Türkiye'de 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD’li araç çağırma uygulaması inDrive, İstanbul’da faaliyetlerine başlıyor. Resmi taksi sürücüleri ile işbirliği yapacak olan inDrive’da yolculuk taksimetre tarafından hesaplanandan daha düşük olmayan bir fiyata gerçekleştirilecek.

Küresel ulaşım start-up’larından biri olarak faaliyet gösteren şirketten yapılan açıklamada Kaliforniya merkezli inDrive’ın 10 yıl önce, sürücülerin ve yolcuların seyahat fiyatını doğrudan pazarlık edebilecekleri yerel bir sosyal ağ ile ortaya çıktığı belirtildi. Ortadoğu ülkeleri dahil olmak üzere toplam 47 ülkede bulunan inDrive, bu ülkeler arasına Türkiye’yi de ekledi.

Türkiye’deki taksi şoförleri ile görüşmeler yapıp, uygulamanın detaylarını ve hizmet kullanım kurallarını paylaşan inDrive, bundan sonraki süreçte önceliklerinin yasalar doğrultusunda İstanbul Taksiciler Odası’nın talepleri ve onlarla yapacakları işbirliklerinin olacağını ifade etti.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Açıklamaya göre inDrive’ın en ayırt edici özelliği yolcu ve sürücünün seyahat ücreti üzerinde doğrudan anlaşmaya varması. Yolcu ile sürücüyü buluşturan uygulamada en önemli kriter ise seyahat fiyatının taksimetreden daha düşük olamaması. Yolcu isterse gideceği istikamete ya da trafik saatine göre sürücüye bahşiş verebiliyor.

Platformda, sürücülerin ve yolcuların birbirlerini inceleyip, seçebilecekleri ve karşılıklı yorum yapıp not verebilecekleri bir sistem bulunuyor. Yolcular, puanlarına, araba markalarına ve diğer kriterlere göre araçları seçebiliyor. Sürücüler de çağrıyı kabul etmeden önce yolcunun puanını ve yolculuğun bitiş noktasını görebiliyor.

Yolcuların ödemeyi sadece nakit olarak yapabildiği uygulamada ilk etapta taksicilerden hizmet ücreti almayacağını duyuran inDrive’dan yapılan açıklamada, “inDrive, rakiplerinin yüzde 20-30 hizmet ücreti aldığı ülkelerde bile vergiler dahil yüzde 12’ye kadar servis ücreti almaktadır” denildi.