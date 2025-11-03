ABD'li oyuncu Clooney'e göre, 2024'te Biden'ın yerine Harris'in Başkanlığa aday olması "hataydı"

Clooney, CBS kanalına verdiği mülakatta 2024'teki Başkanlık yarışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Demokrat Partiyi destekleyen Clooney, New York Times gazetesinde 2024'te yayımlanan ve o dönem, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulunduğu görüş yazısının arkasında olduğunu ve Demokrat Partinin yeni bir aday belirlemek için "ön seçim" düzenlemesini tercih ettiğini söyledi.

Clooney, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Harris'in aday olmasını "hata" şeklinde niteleyerek bu yarışla eski ABD Başkan Yardımcısı'na "zor bir görev" verildiğini savundu.

Biden, 2024'teki Başkanlık yarışından çekilmişti

ABD'de 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran 2024'te CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, yaşı konusundaki kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen George Clooney gibi ünlülerden Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Ardından Biden, 21 Temmuz'da başkanlık seçimi için adaylıktan çekildiğini duyurmuş, ardından Harris Demokrat Partinin yeni başkan adayı olmuştu.