ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan, Sezar Yasası'nın kaldırılması için Temsilciler Meclisi'ne çağrı

Barrack, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sezar Yasası’na yönelik çalışmaları değerlendirdi.

ABD Senatosunun, söz konusu yaptırımların kaldırılması yönündeki arzusunu gösterdiğini aktaran Barrack, "Temsilciler Meclisi de şimdi aynı yolu izlemeli ve Suriye halkına yeniden çalışma, ticaret yapma ve umut etme hakkını geri vermelidir." yorumunda bulundu.

Barrack, 2019'da Sezar Yasası yürürlüğe girdiğinde Suriye'de yaşanan zulümlere işaret ederek, "Yaptırımlar, o anın ahlaki aracıydı" ifadesini kullandı.

8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'deki yeni yönetimin Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Avrupa ülkeleri ile ilişkileri yeniden tesis ederek uzlaşı sürecine girdiğini belirten Barrack, "Devam eden yaptırımlar artık despotları cezalandırmıyor. Suriye'nin toparlanmasını sağlaması gereken öğretmen, çiftçi ve esnafları cezalandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Haziran'da yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Suriye'ye uygulanan yaptırımların çoğunu resmi olarak kaldırdığını hatırlatarak, bu adımın "ABD'nin artık kısıtlama değil, yeniden inşa yanlısı olduğunu" gözler önüne serdiğine işaret etti.

Trump ve ABD Senatosu'nun yasanın kaldırılması için "halihazırda cesaret gösterdiğini" belirten Barrack, Sezar Yasası'nın kaldırılmasının "tarihi unutturmak değil, onu yeniden şekillendirmek" anlamına geldiğini vurguladı.

SEZAR YASASIYLA İLGİLİ SÜREÇ

ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.