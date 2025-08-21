Habertürk
        ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Filistini tanımamaları için Avrupa devletlerine baskı yaptıklarını itiraf etti | Dış Haberler

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Filistin'i tanımamaları için Avrupa devletlerine baskı yaptıklarını itiraf etti

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Filistin'i tanımamaları için Avrupa ülkelerine baskı yaptıklarını itiraf etti. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de çok sayıda kişi açlık sebebiyle hayatını kaybederken Huckabee, Gazze'de açlık yaşanmadığını öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 12:42 Güncelleme: 21.08.2025 - 12:43
        ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden itiraf
        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin Filistin devletini tanımamaları için Avrupa ülkelerine aktif bir şekilde "baskı uyguladığını" açıkladı.

        İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Büyükelçi Huckabee, İsrail'in Gazze kentini işgal kararı, arabulucuların taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında Filistin devletinin tanınması kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma yönünde adımlar atmaya başladıktan sonra Hamas'ın müzakereleri durdurduğunu öne süren Huckabee, "Biz önceden açıkça belirttik, yalnızca esirlerin serbest bırakılmasını geciktiren bu saçma oyunu oynamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Filistin devletinin tanınmaması için Avrupa ülkelerine baskı kurduklarını açıkça ifade eden Huckabee, "ABD, Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanımamaları için aktif olarak baskı uyguluyor." dedi.

        Filistin'in tanınması durumunda İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria topraklarının bir kısmı üzerinde "egemenlik ilan edeceğini" söyleyen Huckabee, bunun Oslo Anlaşmaları'nın ihlali olacağını kaydetti.

        "İSRAİL'E NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ DİKTE ETMEK UYGUN OLMAZ"

        Mısır ve Katar'ın taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisine ilişkin "İsrail'e ne yapması gerektiğini dikte etmek uygun olmaz." diyen Büyükelçi Huckabee, Hamas'ın anlaşma konusunda ciddi olup olmadığını bilmediğini savundu.

        Huckabee, ABD Başkanı Trump'ın "tüm esirlerin geri getirilmesi gerektiğini ve Hamas'ın iktidarda kalamayacağını" söylediğini hatırlatarak Washington yönetiminin ateşkes hakkındaki tutumunun net olduğunu belirtti.

        Arabulucuların önerisinin detaylarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını öne süren Huckabee, ancak "Hamas'ın ortadan kaldırılması" gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

        İsrail'in 22 aydır Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların ne zaman sona ermesi gerektiği hususunda, "Bir zaman çizelgesi yapmak uygun değil.” diyen Huckabee, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tüm dünyanın Hamas'ı kınamasını isterdim, ama ne yazık ki Hamas'tan çok İsrail'e baskı uygulayan Avrupa ülkeleri var."

        GAZZE'DE KITLIK YAŞANMADIĞINI İDDİA ETTİ

        Gazze'de İsrail'in neden olduğu insani krize ilişkin Huckabee, "Gazze'de açlık çeken insanlar olduğundan eminim. Kitlesel açlık konusunda doğrulanmış bir rapor görmedim, ama açlık çeken insanlar olduğundan eminim." dedi.

        Gazze’deki açlıktan Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutan Huckabee, "BM mekanizmasının neden daha fazla kınanmadığını anlamıyorum. Bu mekanizma o kadar etkisiz ki, kendi verilerine göre yardımların yüzde 92'si halka ulaşmadan önce alınıyor." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Hamas'ın insani yardımlara el koyduğunu iddia etti.

