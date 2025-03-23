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        Haberler Dünya ABD'nin New Mexico eyaletinde parktaki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı | Dış Haberler

        ABD'nin New Mexico eyaletinde parktaki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        ABD'nin New Mexico eyaletinde bir parkta toplanan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:24
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        ABD'de silahlı çatışma: 3 ölü
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        ABD'nin New Mexico eyaletinde bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

        New Mexico'nun Las Cruces ilçesinde bir parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerel saatle 10.00'da silahlı saldırı düzenlendi.

        Polis, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 14 kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, saldırıya şahit olanlardan bilgi paylaşımında bulunmalarını istedi.

        Las Cruces, ABD'nin Meksika sınırının yaklaşık 66 kilometre kuzeyinde, Chihuahuan Çölü'nün kenarında yer alıyor.

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