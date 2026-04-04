Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "ABD'nin savaşı sonlandırması da gerekiyor" | Dış Haberler

        "ABD'nin savaşı sonlandırması da gerekiyor"

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasında "ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün çatışmalar biter bitmez Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin hemen normale döneceğini söyledi. İran'dan sadece bunu talep etmesi değil, aslında savaşı sonlandırması da gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 01:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlenen ortak basın toplantısında ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Orta Doğu’daki kriz durumuna ilişkin, "ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün çatışmalar biter bitmez Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin hemen normale döneceğini söyledi. İran’dan sadece bunu talep etmesi değil, aslında savaşı sonlandırması da gerekiyor" dedi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile bir araya geldi.

        Gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen bakanlar, Orta Doğu’daki krize değindi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın devam eden çatışmanın sona ermesinden sonra Hürmüz Boğazı’nın tekrar işleyeceğine yönelik açıklamasını eleştirerek, "İranlılarla temaslarını gizlemiyorlar. Ancak bu durumun müzakere değil ‘pozisyon arayışı’ olduğunu söylüyorlar. Yine de bu bir süreç. Başkan Trump geçtiğimiz gün çatışmalar biter bitmez Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin hemen normale döneceğini söyledi. Yani İran’dan sadece bunu talep etmesi değil, aslında savaşı sonlandırması da gerekiyor" dedi.

        REKLAM

        "Bahreyn’in tasarısı Tahran’ın öfkesini artıracaktır"

        Bahreyn tarafından Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulmak üzere hazırlanan öneri taslağını da eleştiren Lavrov, "ABD’nin doğrudan ‘müzakere’ olarak nitelendirdiği sürecin ortasında Tahran’ın saldırıya uğrayan taraf olduğunun belirtilmemesi ve bu taslağın kabulü için ABD’nin baskısı, Tahran yönetiminin öfkesini artıracaktır. Bu birilerinin müzakere umutlarını baltalamak istediği anlamını taşır" şeklinde konuştu.

        "Filistin sorununa iki devletli çözümden başka alternatif olmadığı konusunda hemfikiriz"

        Filistin sorununa da değinen Lavrov, Filistin’de tek çarenin iki devletli çözüm olacağına vurgu yaparak, "Mısır'ın güçlü arabuluculuk çabaları sayesinde Ekim 2025'te sağlanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sürdürülebilir hale getirilmesinin gerekliliğini vurguladık.

        Batı Şeria'daki gelişen durumdan karşılıklı olarak endişe duyuyoruz. İsrail burada sürekli artan ‘yerleşim yerleri’ kurarak idari ve yasal kontrolü güçlendirme politikası izlemektedir. Filistin sorununa, mevcut ve devam eden uluslararası hukuk çerçevesine dayalı, iki devletli çözüm formülünü merkeze alan kapsamlı bir çözümden başka alternatif olmadığı konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan misilleme

        İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Hayfa semalarında görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Trump kimleri görevden aldı?
        Trump kimleri görevden aldı?
        APP plakalarda denetim başladı
        APP plakalarda denetim başladı
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası