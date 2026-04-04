"ABD'nin savaşı sonlandırması da gerekiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlenen ortak basın toplantısında ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Orta Doğu’daki kriz durumuna ilişkin, "ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün çatışmalar biter bitmez Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin hemen normale döneceğini söyledi. İran’dan sadece bunu talep etmesi değil, aslında savaşı sonlandırması da gerekiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen bakanlar, Orta Doğu’daki krize değindi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın devam eden çatışmanın sona ermesinden sonra Hürmüz Boğazı’nın tekrar işleyeceğine yönelik açıklamasını eleştirerek, "İranlılarla temaslarını gizlemiyorlar. Ancak bu durumun müzakere değil ‘pozisyon arayışı’ olduğunu söylüyorlar. Yine de bu bir süreç. Başkan Trump geçtiğimiz gün çatışmalar biter bitmez Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin hemen normale döneceğini söyledi. Yani İran’dan sadece bunu talep etmesi değil, aslında savaşı sonlandırması da gerekiyor" dedi.

REKLAM

"Bahreyn’in tasarısı Tahran’ın öfkesini artıracaktır"

Bahreyn tarafından Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulmak üzere hazırlanan öneri taslağını da eleştiren Lavrov, "ABD’nin doğrudan ‘müzakere’ olarak nitelendirdiği sürecin ortasında Tahran’ın saldırıya uğrayan taraf olduğunun belirtilmemesi ve bu taslağın kabulü için ABD’nin baskısı, Tahran yönetiminin öfkesini artıracaktır. Bu birilerinin müzakere umutlarını baltalamak istediği anlamını taşır" şeklinde konuştu.

"Filistin sorununa iki devletli çözümden başka alternatif olmadığı konusunda hemfikiriz"

Filistin sorununa da değinen Lavrov, Filistin’de tek çarenin iki devletli çözüm olacağına vurgu yaparak, "Mısır'ın güçlü arabuluculuk çabaları sayesinde Ekim 2025'te sağlanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin sürdürülebilir hale getirilmesinin gerekliliğini vurguladık.

Batı Şeria'daki gelişen durumdan karşılıklı olarak endişe duyuyoruz. İsrail burada sürekli artan ‘yerleşim yerleri’ kurarak idari ve yasal kontrolü güçlendirme politikası izlemektedir. Filistin sorununa, mevcut ve devam eden uluslararası hukuk çerçevesine dayalı, iki devletli çözüm formülünü merkeze alan kapsamlı bir çözümden başka alternatif olmadığı konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

*Fotoğraf: AA, temsilidir