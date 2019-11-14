Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldiği saatlerde bir basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile Amerikan ordusunun ortaklıklarının süreceğini belirtti.

ABD ordusunun Suriye'deki faaliyetleri hakkında bilgi veren Esper, kısmi çekilmenin ardından bu ülkede yaklaşık 600 asker bulunduracaklarını belirtti. Esper, Amerikan askerlerinin Ayn el Arap (Kobani) bölgesinden çekilmesinin ise bir hafta sonra tamamlanacağını kaydetti.

ABD'nin SDG'ye desteğini sürdüreceğini vurgulayan Esper, "SDG ile ortaklığımız sürecek. Onlara hâlen yardım sağlıyoruz" dedi. Esper, SDG'nin DEAŞ'ın yeniden güçlenmesine engel olmakta önemli rol oynayacağını vurguladı.

'TÜRKİYE İLE İYİ MÜTTEFİKTİK'

Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı uyarısında bulunan Esper konuşmasında, Ankara'yı yeniden 'aralarında' görmek istediklerini ifade etti. Esper, "Türkiye'yi yeniden aramızda görmemiz lazım. Uzun yıllardır iyi müttefiktik" ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin geçmişte Kore'de ABD ile birlikte savaştığını, Afganistan'da da ABD'nin yanında olduğunu hatırlattı.

Esper, "(Türkiye ile) İlişkilerimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Özellikle de askeri düzeyde bunu yapmalıyız, böylece ilişkimiz zor dönemleri atlatabilecek güçte ve derinlikte olur" diye konuştu.