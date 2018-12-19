Dolar/TL, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında 5.2116'ya kadar geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından Dolar /TL 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıktı.

Bu sabah güne 5.33 civarında başlayan kur, ABD'nin kararı öncesinde 5.3180 TL seviyesindeydi. ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orada olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik" dedi.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI



ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satışına yeşil ışık yakması ve Halkbank'ın Hakan Atilla tutuklamasından bu yana ilk kez yurt dışından borçlanacağını açıklaması da Türk Lirası'nın değer kazanmasına destek oldu.

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