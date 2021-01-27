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HaberlerDünya
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ABD, Pfizer ve Moderna'dan 100'er milyon doz daha aşı alacak!

ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacaklarını belirterek "Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD, Pfizer ve Moderna'dan 100'er milyon doz daha aşı alacak!
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin Kovid-19 salgını ile mücadelesini ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Seçim döneminde ilk 100 gün için 100 milyon aşı hedefini koyduklarını anımsatan Biden, "Biz işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız ancak bu süreçte birçok şey yanlış gidebilir." uyarısında bulundu.

Biden, önceki yönetimin aşı programını eleştirerek ekibine bir an önce düzgün bir aşı programı oluşturma talimatı verdiğini kaydetti.

"DAĞITIMI HAFTALIK 8,6 MİLYON DOZDAN 10 MİLYON DOZA ÇIKARACAĞIZ"

Şu anki mevcut aşı stokuna bakarak eyaletlere ve ABD'ye bağlı topraklara aşı gönderimini hızlandıracaklarını belirten Biden, "Şu anki mevcut haftalık aşı dağıtımını 8,6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkaracağız. Aşılar, eyaletlere ve bölgelere nüfusuna göre dağıtılacak. Bu da daha çok Amerikalının beklenenden daha kısa sürede aşı olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden, aşı planları kapsamında, yerel yönetimlerle de daha şeffaf ilişki kuracaklarını söyleyerek "Hangi eyalette ne kadar aşı olduğunu bilmek zorundayız. Bu nedenle de her eyalet en az 3 hafta önden bize aşı programını sunacak." diye konuştu.

PFIZER VE MODERNA'DAN 100'ER MİLYON DOZ DAHA AŞI ALINACAK

Sağlık Bakanlığına da federal aşı stoklarının artırılması için talimat verdiğini kaydeden Biden, "Pfizer ve Moderna aşılarından yüzer milyon doz daha alacağız. Bu bir savaş zamanı çabası. Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." dedi.

Ulusal Muhafızların da aşı çalışmalarına yardımcı olacağının altını çizen Biden, "Kovid-19 aşıları, şubat başında binlerce yerel eczanede mevcut olacak." bilgisini paylaştı.

Biden, aşıyla ilgili planlarının zaman gerektirdiğine de işaret ederek "Şubat sonuna kadar Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 500 bini bulacağı tahmin ediliyor. İşler iyiye gitmeden önce, daha da kötü bir hal alacak." uyarısında bulundu.

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