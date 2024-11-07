ABD seçimleri Ukrayna'nın ön cephelerindeki askerler için ne anlama geliyor?

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Dükkanının dışındaki cam kırıklarını süpüren Inna, ülkesinin geleceğinin 8 bin kilometre uzakta oy kullanan Amerikalıların elinde olduğunu biliyor.

Cephe hattına yakın yaşayan Inna’nın dükkanının camları yakına düşen bir Rus bombası ile kırıldı. Bu durum Zaporijya’da sıkça yaşanıyor. Yolun ortasındaki 10 metrelik bomba krateri de bu durumun kanıtı gibi..

Inna, “Kadın olanın, Kamala Harris’in kazanıp bizi desteklemesini umuyoruz" diyor ve devam ediyor: “Elbette seçimlerin sonucu konusunda endişeliyiz. Düşmanı yenmek istiyoruz!" Ukrayna’nın bunu başarmak için ABD’nin yardımına ihtiyacı var. Kiev’in 2023’te cephe hattının güneydoğu kesiminde, Rus güçleri püskürtme amaçlı karşı harekatı Zaporijya’dan başlamıştı. Ancak bu hedefi başarmak bir yana, çok az ya da hiç ilerleme kaydedilemeden, hayatta kalma hedefine yönelmek zorunda kaldılar. Cephe hattındaki Ukrayna askerleri sürekli Rus saldırılarına göğüs geriyor.

Demokratların adayı Kamala Harris, kazanırsa, askeri yardımın devam edeceğini söylüyor ancak yetkileri Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen bir Kongre tarafından kısıtlanabilir. ABD şu ana kadar Ukrayna’ya 50 milyar doları aşan askeri yardım yaptı. Ve fakat seçilmesi halinde Donald Trump'ın bu desteği sürdürmesi daha az olası görünüyor. Ukrayna, mevcut cephe şartlarında bir ateşkese ve toprak vermeye ikna edilse, Zaporijya gibi şehirler ikiye bölünebilir. Benzeri bir durum, çatışmaları durduran ancak savaşı resmi olarak sonlandırmayan Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 1950'lerden beri sürüyor.

Trump, savaşı sona erdirmek için "bir şeyler yapacağını" söyledi ve Ukrayna'nın bir miktar toprak vermek zorunda kalabileceğini savundu. ABD’nin bir diğer seçeneği, Ukrayna’dan tamamen desteğini çekmek olurdu ki bu da Rusya’nın sonunda Ukrayna genelinde daha fazla toprak ele geçirmesi anlamına gelebilir. Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını tamamen geri alması yönündeki üçüncü senaryo giderek daha az olası görünüyor. Kiev’in cephede tıkanmış olması, Batı ittifakında Ukrayna’nın savaşına verilen destek tartışmasını alevlendiriyor.

Andriy, ABD yapımı zırhlı araçlardan oluşan bir filonun komutanı. Filodaki zırhlı araçlar, asker sevkiyatı için kullanılmadıklarında, ağaçların altında kamufle edilerek bekletiliyor. Andriy, yardımların durması halinde, cephedeki yükün piyadenin omuzlarına binececeğini söylüyor ve “Elimizdekilerle savaşacağız, ancak herkes Ukrayna'nın bunu tek başına yapamayacağını biliyor." diyor. Andriy ve asker arkadaşları 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimini gergin bir şekilde bekliyorlar. Bu belirsizlik cephedeki planlar kadar daha fazla askeri yardım için yapılan siyasi görüşmeleri de etkiliyor.

Kiev’in özellikle Avrupalı müttefikleri, savaşı destekleme konusunda, genellikle Beyaz Saray’ın liderliğini takip ediyor. Andriy, “Yardıma daha az istekli olan bir adayın anketlerde önde gittiğini duyduğumuzda, bu sinir bozucu oluyor. Ama hiçbir yere gitmiyoruz” diyerek seçimlerin cephede ne denli yakın takip edildiğini anlatıyor. Milyarlarca dolarlık Batı yardımı, hükümetin bazı alanlarda reform yapmasını da sağladı. Kiev, bu anlamda da desteklenmeye değer bir aktör olduğunu kanıtlamak istiyor. Ancak soru, bu tür ilerlemelerin, giderek Rusya'nın lehine seyreden cephedeki durumla gölgelenip gölgelenmeyeceği üzerinden şekilleniyor.

Bir ordunun ancak toplumun motivasyonu kadar güçlü olabileceği inanışı ile Rus askerlerin vahşetini ilk elden deneyimleyen biriyle konuşmak için yola çıkıyoruz. Lyubov'un kızı ve torunları, işgalin başlangıcında ABD'ye kaçtı. Onunla iki yıl önce işgalci askerler Komyshuvakha'daki evini yıktıktan sonra konuşmuştuk. Cephe hattına yakın yaşamasına karşın iki yıl öncesine göre daha mutlu görünüyordu. Ona, yeni dairesinin sıcak ortamında, Ukrayna'nın savaşı bitirmek için müzakere edip etmemesi gerektiğini soruyorum. Sorumu “Ya canlarını verenler ne olacak?” diye cevaplıyor ve devam ediyor: “Savaş ancak Kırım, Luhansk ve Donetsk'in Ukrayna toprağı olduğu, 1991 sınırlarına ulaştığımızda biter”

Ukrayna’daki haber programlarında ABD seçimleri sürekli şekilde ele alınıyor. Kamala Harris, Ukrayna'nın tercih ettiği aday olarak haber programlarına yansıyor. Ancak ülkenin güneyinde ve doğusunda, savaşın hemen bitmesini isteyen ve Donald Trump başkanlığını bu anlamda bir şans olarak gören, giderek artan sayıda insanla karşılaşıyoruz. Rus askerlerinin baskısı altındaki Pokrovsk’ta yaşayan birçok kişi bu görüşte. Buradaki halkta, işgalin henüz başında müzakerelerden sonuç alınması ve sonrasıdaki ölümlerin önlenmesi gerektiği hissi hakim.

Kiev ve Moskova 2022'nin ilk aylarında görüşmelere başladı. Ancak sonrasında Rus savaş suçlarına dair ortaya çıkan kanıtlar diplomasi girişimlerini durdurdu. Ukrayna'nın savaşmaya devam etme kararlılığı güçlendi. Konuştuğumuz bir kadın, “Toprak candan değerli değil. Bu savaşı durdurmalıyız ve bunu nasıl yapacağını bilen kişi Trump” diyor. 11 yıldır Rusya’nın saldırıları altında yaşayan bazı Ukraynalılar tükenmiş durumda. Ukrayna parlamentosunda partiler üstü bir şekilde mücadelenin devam etmesine destek veriliyor. Ancak Volodimir Zelenskiy’nin "zafer planı" olarak sunduğu planın daha net bir zaman çizelgesi olmaması eleştiriliyor.

Getty Images Zelenskiy, Eylül ayında zafer planını anlatmak için gittiği ABD'de Donald Trump ile de buluştu Lyubov, başkan adayı ismi açıklamaktan kaçınıyor ve “Bizi desteklemeye devam edecek, Ukrayna'nın gerçek dostunun kazanmasını istiyorum. Ancak kim olacağını size söyleyemem" diyor. Onun bu sözleri ülkede giderek daha popüler hale gelen, zor bir çelişkiyi yansıtıyor. Büyük bir kesim, Rusya'nın yenilgisini hayal ederken, aynı zamanda ölümlerin mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyor.

ABD müdahaleciliğine izin vermek ile izolasyonculuk arasındaki siyasi sarkaç Ukrayna'da yakından izleniyor ve hissediliyor. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşü sonrası ezici bir çoğunlukla bağımsız bir ülke olmaya oy verdiğinden beri, egemenliği için mücadele etmek zorunda kaldı. Kendini jeopolitik bir tektonik plakanın üzerinde buldu. Kiev kendisini ne zaman Batı ile hizalamaya çalışsa, Moskova onu diğer tarafa çekti. Rusya’nın topyekün işgali karşısında parçalanmamak için Kiev’in Amerika’nın yardım eline ihtiyacı var.