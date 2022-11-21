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ABD ve Endonezya ortak tatbikatları artıracak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesi ve Endonezya'nın ortak tatbikatları artıracağını bildirdi

ABD ve Endonezya ortak tatbikatları artıracak
ABD ve Endonezya ortak tatbikatları artıracak
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AA

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta'da mevkidaşı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Austin, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ve Endonezya arasında yapılan görüşmelerin sıklığının ülkeler arasındaki ortaklığın önemini gösterdiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki dostluğun en az 70 yıla dayandığına dikkati çeken Austin, "Savunma iş birliğimizin kapsamı genişlemeye devam edecek." dedi.

ABD ve Endonezya'nın daha fazla ortak askeri tatbikat yapacağını söyleyen Austin, taahhütlerin kapsamını artırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Prabowo'nun, ülkesinin Boeing'den F-15 alımına yönelik karar verme aşamasında olduğunu söylemesi üzerine Austin, F-15 alımının müşterek çalışmayı artırabileceğini belirtti.

Prabowo da iki ülkenin askeri personelinin on yıllardır eğitim ve ortak tatbikatlarda birlikte çalıştığını dile getirdi.

UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI

Asya basınında yer alan haberlere göre, konuşmasında Ukrayna - Rusya Savaşına değinen Austin, "Ne kadar uzun sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Austin, Ukrayna ordusunun Kiev, Harkiv ve Herson'daki ilerlemesine atıfta bulunarak, kendisine sunulan desteği akıllıca kullanan Ukrayna'nın, savaş meydanında şimdiye kadar oldukça başarılı olduğunu belirtti.

Kışa girildiğine dikkati çeken Austin, ABD'nin sağladığı en az 20 milyar dolarlık yardım sayesinde Ukrayna güçlerinin daha iyi teçhizatlandırıldığını söyledi.

Austin, "(Ukrayna güçleri) Onlara sağladıklarımız sayesinde düşmanlarından çok daha iyi durumda olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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