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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı açıklamasında, ABD'nin Alabama eyaletinden Suriye'ye giden Muthana'nın ülkeye geri dönme isteğini değerlendirdi.
24 yaşındaki Muthana'nın vatandaş olmadığını ve ABD'ye giriş yapamayacağını belirten Pompeo, "(Muthana'nın) yasal bir temeli yok. Ne geçerli ABD pasaportu ne de ABD'ye seyahat için vizesi var. Tüm ABD vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'YE DÖNMEK İSTEMİŞTİ
Terör örgütü üyeleriyle yaptığı evlilikler nedeniyle ABD basınının " DEAŞ gelini" olarak nitelendirdiği Muthana, dün ABD'li haber kanalı abcNews'e verdiği mülakatta 2015 yılında DEAŞ'e katıldığını, o sıralarda yaptığı nefret içerikli paylaşımlardan ve örgütün işlemiş olduğu suçlardan utanç duyduğunu belirtmişti. 4 yılda 3 kere evlenip boşandığını aktaran Muthana, 18 aylık bebeğiyle beraber ABD'ye geri dönmek istediğini ifade etmişti.
YEMENLİ BİR DİPLOMAT AİLENİN KIZI
Yemenli bir diplomat ailenin kızı olarak ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya gelen Muthana, ABD vatandaşı olduğunu iddia etmişti.
Amerikan göçmenlik kanunlarına göre, görev için ülkeye gelen yabancı diplomatların çocukları ABD'de doğsa bile vatandaş olamıyor.
ABD'li George Washington Üniversitesi Aşırıcılıkları İzleme Programı tarafından yayımlanan rapora göre, Suriye ve Irak'a 300'den fazla ABD vatandaşının DEAŞ saflarında savaşmak için gittiği, bunlardan 12'sinin ABD'ye geri geldiği biliniyor.
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