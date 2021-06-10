ABD 'yoksul ülkelere 500 milyon doz Covid aşısı sağlayacak'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

ABD 'yoksul ülkelere 500 milyon doz Covid aşısı sağlayacak'

ABD basını, Beyaz Saray'ın gelecek yıl sonuna kadar yaklaşık 100 yoksul ülkeye 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sağlamaya hazırlandığını yazdı.

ABD 'yoksul ülkelere 500 milyon doz Covid aşısı sağlayacak'
BBC TÜRKÇE
- PA Media
Biden ve eşi, İngiltere'ye vardı

ABD basını, Beyaz Saray'ın gelecek yıl sonuna kadar yaklaşık 100 yoksul ülkeye 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sağlamaya hazırlandığını yazdı.

Haberlere göre, aşının 200 milyon dozu bu yıl, geri kalanı ise 2022'de dağıtılacak.

Basında çıkan haberlere göre, Başkan Biden anlaşmayı Perşembe günü erken saatlerde duyurmayı planlıyor.

Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki aşılama farkını kapatmak için harekete geçmesi konusunda yoğun baskı altında olan ABD Başkanı, Çarşamba sabahı kendisine dünyanın geri kalanı için bir aşılama stratejisi olup olmadığı sorulduğunda bir planının olduğunu söyledi.

Biden, başkan olarak ilk yurt dışı seyahati için başkanlık uçağına binmeden hemen önce, "Bir tane var ve bunu duyuracağım" dedi.

- Reuters
Joe Biden Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Mildenhall Hava Üssü'nde Amerikan hava kuvvetleri personeline hitap etti

Biden G7 zirvesi için İngiltere'ye vardıktan sonra Amerikan askeri birliklerine hitaben yaptığı konuşmada da, "Covid-19'u sadece ülkemizde değil, her yerde bitirmek zorundayız" dedi.

"Bizi bu salgından veya karşı karşıya kalacağımız bir sonraki biyolojik tehditten koruyacak kadar yüksek bir engel yok ve (bunlar gibi) başkaları da olacak. Bu, koordineli ve çok taraflı bir eylem gerektiriyor."

- Reuters
ABD, 12-15 yaş arası gençleri aşılamaya başladı

Anlaşma hakkında haberlerde hangi bilgiler yer alıyor?

New York Times gazetesi, anlaşma hakkında bilgisi olan kişilere dayanarak, Beyaz Saray yönetiminin aşıları "kâr amacı gütmeyen" bir fiyattan alacağını yazdı.

Aşıların, yoksul ülkelerde koronavirüs aşısının uygulanması için oluşturulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) kapsamında dağıtılması bekleniyor.

500 milyon doz, dünyayı aşılamak için ihtiyaç duyulan doz sayısının çok gerisinde, ancak ABD'nin şimdiye kadar paylaşmayı taahhüt ettiğinden çok fazla.

Duke Üniversitesi'nden araştırmacıların tahminlerine göre, dünya nüfusunun yüzde 70'ini koronavirüse karşı aşılamak için yaklaşık 11 milyar doz gerekiyor.

Bazı ülkeler, aşı bulmakta zorlanıyor ve bol miktarda bulunan stoklarının bir kısmından vazgeçmesi için ABD'ye çağrıda bulunuyor.

Geçen hafta Biden, ülkenin Karayipler ve Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Afrika'daki ülkeler ile Gazze ve Batı Şeria'ya 25 milyon doz aşı dağıtacağını söylemişti.

Bu dozlar, Biden'ın Haziran ayı sonuna kadar yurt dışına göndermeyi taahhüt ettiği 80 milyon dozun ilk kısmını oluşturuyor.

Fakat bu taahhütlerin yeterli olmadığını söyleyen aktivistler, Beyaz Saray yönetimini ve diğer gelişmiş ülkeleri aşı üretim teknolojilerini diğer ülkelerle paylaşmaya ve yoksul ülkelere kaynak aktarmaya çağırıyorlar.

Hafta başında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 liderlerine gelecek yılın sonuna kadar dünyayı Covid-19'a karşı aşılama çağrısı yapacağını söyledi.

İngiltere ve Kanada, Covax planına kaç doz aşı sağlayacaklarını henüz açıklamadı.

G7, dünyanın en büyük yedi gelişmiş ekonomisinden (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) oluşuyor. AB'den temsilciler de zirvelerde hazır bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden, Avrupa'daki ilk konuşmasında Rusya'yı uyardı: "Zararlı eylemlerine güçlü yanıt veririz"
BBCBiden, Avrupa'daki ilk konuşmasında Rusya'yı uyardı: ...
Son dakika: Dünya tarihine geçecek operasyonda Türk rolü! İstemeden yardım etti ve... - Haberler
BBCDünyanın en büyük operasyonunda Türk rolü
SON DAKİKA: Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı
BBCAB vatandaşlarına kısıtlamasız seyahat imkanı!
ABD, Türkiye'nin de aralarında olduğu 61 ülkeye seyahat uyarısını gevşetti
BBCABD, Türkiye'nin de aralarında olduğu 61 ülkeye ...
Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi
BBCAmerikalı milyarderlerin vergi detaylarının ...
SON DAKİKA: Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı
BBCOrganize suç örgütlerine yönelik küresel operasyon!
Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü
BBCSibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok ...
Kanada polisi araçla ezilen Müslüman ailenin İslamofobi kurbanı olduklarına inanıyor
BBCKanada polisi araçla ezilen Müslüman ailenin ...
İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemelerinde daha adil olunması yönünde çağrıda bulundu
BBCİngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital ...
Kenyalı fotoğrafçı Thandiwe Muriu ve kamuflajlı modellerin cazibesi
BBCKenyalı fotoğrafçı Thandiwe Muriu ve kamuflajlı ...