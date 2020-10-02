Abdest, belli azaları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret dinî bir temizliktir. Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, Kabe’yi tavaf edemez, Kur’an-ı Kerîm’e dokunamaz. Abdestin farzları dörttür. Bunlar; yüzünü yıkamak, ellerini dirsekleriyle beraber yıkamak, başının dörtte birini meshetmek, yani elini su ile ıslatarak başına sürmek, ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak. Aşağıda sizlere adım adım "Abdest nasıl alınır?" sorusunu yanıtladık. Adımları takip ederek doğru bir şekilde abdest alabilirsiniz.

ABDEST NASIL ALINIR?

Besmele Çekmek:

Mümkünse kıbleye dönülür, yüksek bir yere oturulur, Eûzü ve Besmele çekilir.

Ağzı Yıkamak:

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır, parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilâllenir, parmaktaki yüzük oynatılarak altına su ulaştırılır. (Resim 1)

Varsa misvak kullanılır, yoksa başparmak ve şehâdet parmağıyla dişler. (Resim2)

Besmele çekilerek ağıza üç kere su alınır. (Resim3)

Burna Su Çekmek:

Besmele çekilir, üç kere burna su, o ruçlu değilse su burnun yumuşağına kadar çekilip, sol elle burun temizlenir. (Resim4)

Yüzü Yıkamak:

Abdeste kalb ile niyet edilip, Besmele çekerek avuca su alınıp saç bitiminden çene altına, yan taraflardan da kulak yumuşaklarına kadar yüz, üç kere yıkanır. Kaşların altı ıslatılır. Bu iş iki kere daha yapılır. Her yıkamada yüz ovalanır. (Resim5)

Kolları Yıkamak:

Besmele çekerek önce sağ, sonra sol kol dirsekle beraber üç kere ovalanarak yıkanır. (Resim6-7)

Başı Mesh Etmek:

Besmele çekerek sağ elle başın dörtte biri mesh edilir.

Kulakları Yıkamak:

Sonra şehâdet parmaklarıyla kulaklar, başparmakla da kulakların arkası temizlenir. (Resim 8)

Boyun Mesh Etmek:

Elin baş ve işâret parmakları hariç, diğer üç parmaklar ile de boyun meshedilir. (Resim 9)

Kaplama mesh yapmak sünnettir.

Kaplama mesh şöyle yapılır:

Evvelâ, iki el ıslatılır, başparmak ve işaret parmaklArı ayrı tutulup diğer parmaklar birbirine yapıştırılır. İç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Başparmak ile şehâdet parmakları ve avuç içi başa dokundurulmaz. İki el geriye doğru çekilerek meshedilir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulakların içi meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına konulup, kulak arkaları yukarıdan aşağıya meshedilir. Diğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. Boğaz meshedilmez.

Ayaklar Yıkanır:

Ayaklar sol el ile yıkanır. Besmele ile sağ ayağın ucundan yıkamaya başlanır. (Resim 10)

Ve ayak parmakları sol elin küçük parmağı ile hilâllenir. Hilâllemeye sağdan sola doğru yani, sağ ayakta küçük parmaktan, sol ayakta ise başparmaktan başlanır ve alttan üste doğru yapılır. Sağ ayak gibi sol ayak da besmele ile yıkanır. (Resim 11)

Abdestte her âzâ yıkanırken kelime-i şehâdet okunur.

