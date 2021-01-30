II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842'de doğdu, 10 Şubat 1918'de öldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahıydı. TRT'de 2017'de yayın hayatına başlayan Payitaht: Abdülhamid dizisinde Bülent İnal tarafından canlandırılmaktadır.

ABDÜLHAMİD HAN'IN HAYATI

Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti.

31 Ağustos 1876'da tahta çıktı ve 31 Mart Vakası'ndan kısa bir süre sonra, 27 Nisan 1909'da, tahttan indirilene kadar ülkeyi yönetti. Meşrutiyet yanlısı Genç Osmanlılar ile yaptığı anlaşma sonucunda 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasasını ilan etti ve böylece ülkenin demokratikleşme sürecini destekleyeceği izlenimini verdi.

Ancak kısa bir süre sonra meclis ile yaşadığı anlaşmazlıkları öne sürerek 1878'de meclisi kapattı. Meclisi kapattıktan sonra gücünü pekiştirerek mutlak hakimiyetini başlattı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesine yönelik çabalar II. Abdülhamid tarafından devam ettirildi. Bürokraside yapılan reformların yanı sıra Rumeli Demiryolu ve Anadolu Demiryolu'nun uzatılması ile Bağdat Demiryolu ve Hicaz Demiryolu'nun inşası gibi projeler bu dönemde yapıldı. Bu demiryolları ve telgraf sistemleri Alman firmalar tarafından geliştirildi.

1898'de modern anlamda ilk yerel hukuk fakültesi açıldı, ayrıca nüfusun kayıt altına alınması ve basın üzerindeki baskının artması sağlandı. Bu dönemin reformlarında eğitime geniş yer ayrıldı: hukuk, sanat, ticaret, inşaat mühendisliği, veteriner, gümrük, tarım ve dil okulları dahil olmak üzere birçok mesleki okul kuruldu.

Kendisi 1881'de İstanbul Üniversitesi'ni kapatsa da 1900'de yeniden açılmasına karar verdi, imparatorluk genelinde ilk, orta ve askerî okullardan oluşan eğitim ağını genişletti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu dönemlerdeki batık ekonomisi Abdülhamid'in saltanatının ilk yıllarında Düyûn-ı Umûmiye'nin kurulmasına yol açtı.

ABDÜLHAMİD HAN'IN EŞLERİ

Kızı Ayşe Sultan'a göre, babası II. Abdülhamid'in 13 eşi olmuştur. Bazı kaynaklara göre ise, bu sayı 16'dır.

Kadın Efendileri

Nâzikedâ Kadınefendi: Başkadınefendi

Bedrifelek Kadınefendi: İkinci Kadınefendi

Safinaz Nurefzun: İkinci Kadınefendi

Bidâr Kadınefendi: İkinci Kadınefendi

Dilpesend Kadınefendi: Üçüncü Kadınefendi

Mezîde Mestan: Üçüncü Kadınefendi

Emsalinur Kadınefendi: Üçüncü Kadın Efendi

Müşfika Kadınefendi: Dördüncü Kadınefendi

İkballeri

Sazkâr Hanım: Baş İkbal

Peyveste Hanım: İkinci İkbal

Fatma Pesend Hanım: Üçüncü İkbal

Behice Hanım: Dördüncü İkbal

Saliha Naciye Hanım: Dördüncü İkbal

Gözdeler

Dürdane Hanım: Baş Gözde

Calibos(Caliboz) Hanım: 2. Gözde

Simperver(Nazlıyâr) Hanım: 3. Gözde

Nevcedid Hanım

Bergüzar

Levandit

Ebru

Sermelek

Gevherriz

Erkek çocukları

Mehmed Selim Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi'nin oğlu

Ahmed Nuri Efendi

Mehmed Abdülkadir Efendi

Mehmed Burhaneddin Efendi

Abdürrahim Hayri Efendi, Peyveste Hanımefendi'nin oğlu

Ahmed Nureddin Efendi

Mehmed Bedreddin Efendi

Mehmed Abid Efendi, Saliha Naciye Hanımefendi'nin oğlu

Kız çocukları

Ulviye Sultan

Zekiye Sultan

Naime Sultan

Naile Sultan

Şadiye Sultan

Ayşe Sultan

Refia Sultan

Hatice Sultan

Aliye Sultan

Cemile Sultan

Samiye Sultan

Saliha Sultan