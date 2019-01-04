Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını en yakın rakiplerinin 6 puan önünde tamamlayan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, NTV'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ligde oluşan 6 puanlık fark, ilk yarının sonunda kolay oluşabilecek bir fark değil. Bunu başardık. İkinci yarı daha şiddetli maçlar oynanacak. Umarım o sene bu sene olur."

Arda Turan, herkes tatildeyken sıkı bir şekilde çalışıyor. İkinci yarıda farklı şekilde yer alacak bir Arda'ya ihtiyacımız var. Milli takım hocası da onu soruyor, merak ediyor."

"Robinho, birçok pozisyonda oynayabilen, önemli bir oyuncu. Bize katkı sağlayacaktır. Sahamızda oynadığımız maçtan sonra bana 'Çok güzel bir takımın var' demişti."

"Edin Visca için daha önce teklifler aldık fakat şu anda gelen bir teklif yok. Edin, bizim için çok önemli bir silah. Teklif gelirse değerlendirilir."

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