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İnternet sağlayıcıları ve TV platformları, aboneliklerini sonlandıran kullanıcılardan modem, uydu cihazı, kumanda gibi ekipmanları şubelerine teslim etmesini istiyor. Şirketler, teslim edilmeyen cihazlar olduğunda ise yüksek bedelli faturalandırma yapıyor.

Tahsil edilen cihaz bedellerinin fahiş bedeller olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sürecin tüketici mevzuatına aykırı olduğunu belirterek, cihazların kullanıcı tarafından teslim edilmek zorunda olmadığını ifade etti. Hatta bu durumla karşı karşıya kalan kullanıcılardan icralık olanlar da bulunuyor.

‘ÖDEDİĞİNİZ BEDELLERİ GERİ ALABİLİRSİNİZ’

Bu durumun tüketici mevzuatına aykırı olduğunu açıklayan avukat Cevat Kazma, abonelik esnasında verilen cihazların servis sağlayıcılar tarafından adresten alınması gerektiğini ve ilgili abonelik sözleşmelerinde cihaz bedellerine ilişkin net bir bilgi olmadığını, firmaların diledikleri tutarlarda faturalandırma yaptıklarını belirtti.

KATOLİK ABONELİK!

Eğer kullanıcı faturalarını bir kredi kartına bağladıysa, bu tutarın da kredi kartından tahsil edildiğini belirten avukat Cevat Kazma, bu ödemeleri yapan kişilerin tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurarak ödedikleri bedelleri geri alabileceği uyarısında bulundu.

İHTARNAME GÖNDERİP, ADRESİNDEN ALDIRDI!

Kendisinin de benzer bir durumla karşılaştığını belirten avukat Cevat Kazma, “Aboneliğim sona erdiğinde, servis sağlayıcıdan ‘abonelik esnasında tarafınıza sunulan uydu cihazını şubemize teslim edin, aksi takdirde cihaz bedeli olarak tarafınızdan 1.800 TL tahsil edilecektir’ uyarısı geldi. Şirket bir süre sonra da fatura ödemek için tanımladığım kredi kartımdan 1800 TL çekti. Buna karşılık abonelik sözleşmesinde cihaz iadesiyle ilgili böyle bir bilgilendirmenin olmadığını, cihazın kendilerinin getirip kurduğunu, sözleşme sonlandırmada da adresten teslim alınması gerektiğini ve cihaz bedelinin de fahiş olduğunu yazılı olarak iade-i taahhütlü mektup ile gönderdiğim ihtarnamede belirttim” dedi.

Şirket bu ihtarname üzerine, cihazı avukatın adresinden teslim aldığı gibi kredi kartından tahsil ettiği tutarı da nakit olarak hesabına gönderdi.

TÜKETİCİLER ZORLUK YAŞIYOR

Şirketlerin, tüketicilere abonelik sonlandırma işlemlerinde zorluk yaşattığına dikkat çeken Cevat Kazma, “Abone olma aşamasında her türlü kolaylığı anında sağlayan şirketler ki; bu abonelikleri artık internet üzerinden dakikalar içerisinde yapabiliyorsunuz; aboneliğini sonlandırmak istediğinizde bunu telefon üzerinden yapamayacağınızı, teknik servise gitmeniz gerektiğini belirtiyor. Tüketiciler uzun süre hizmet alımını sonlandırmak için uğraşıyor. Şirketler aboneyi içeride tutabilmek adına süreci uzatıyor” diye konuştu.

Kazma, tüketicilere şu uyarıda bulundu: “Cihazlar, ilgili firmanın şubesine veya teknik servisine verildiğinde iade alındığına dair herhangi bir evrak verilmiyor. Bu durum kimi zaman iade edilmesine rağmen cihaz bedellerinin kredi kartından veya icra yoluyla tahsil edilmesine neden oluyor. Tüketici cihazı iade ettiğini bile kanıtlayamıyor. Kaldı ki cihazların başkası tarafından bile iadesine izin verilmiyor mutlaka abone olan kişinin bizzat getirmesi isteniyor. Yaşanan bu durum dahi tüketiciye ciddi anlamda zorluklar yaşatıyor."