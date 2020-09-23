Aboubakar, Beşiktaş'a koptu geliyor

Beşiktaş'ta en büyük gündem forvet bölgesine yapılacak takviye... Uzun bir süredir Atletico Madridli Kalinic ile ilgilenen Beşiktaş oyuncudan net bir cevap alamaması üzerine yeniden Vincent Aboubakar ismine yöneldi. Porto ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Kamerunlu oyuncunun adı Başakşehir ile anılsa da Kartal tekrar devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Aboubakar ile yeni bir görüşme daha yaptı ve şartlar masaya yatırıldı. Her iki taraf da istek ve beklentilerini sıraladı.

SAKATLIK HALİNDE SÖZLEŞME FESHİ!

Aboubakar’ın yönetimden 2+1 yıllık mukavele talep ettiği ve yıllık ücretlerine karşılık da teminat istediği belirtildi. Öncelikli olarak detaylı bir sağlık taraması isteyen yönetimin ise muhtemel bir uzun sakatlık durumunda sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi koymak istediği ifade edildi.

KALINIC İÇİN FLAŞ İDDİA!

Uzun süredir Beşiktaş’ın gündeminde olan Hırvat golcü Nikola Kalinc konusunda, İspanya’dan flaş bir iddia geldi. .fourfourtwo.es adlı internet sitesi, “Anlaşma bitti. Atletico oyuncunun transferini kapattı.” başlığıyla verdiği haberin detaylarında şu bilgileri paylaştı: “Atletico Madrid, Beşiktaş’ta forma giyecek forvet Nikola Kalinic’in transferini tamamlamaya çok yakın. İstanbul’da görüşen taraflar kesin anlaşmaya vardı. Beşiktaş’a ‘Evet’ diyen ve Atletico’ya veda eden Kalinic 2 yıllık imza atacak. Geçen sezon İtalyan ekibi Roma’ya kiralanan Nikola Kalinic’e, Diego Simeone bu yaz Atletico Madrid’de kendisine yer olmadığını söyledi. Atletico Madrid’in hedefi onu 2 milyon euro karşılığında satmaktı ancak ücretini Beşiktaş’ın ödemesi şartıyla, bedelsiz bırakmaya da razı oldu.”