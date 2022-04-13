Fransa, Abramoviç'in villasına el konuldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Fransız yetkililer bir zamanlar Windsor Dükü ve Düşesi'ne ait olan Roman Abramovich'in Fransa'nın güneyindeki villasına el koydu.

Fransız Rivierası'nın en prestijli bölgelerinden biri olan Cap d'Antibes'te yer alan Château de la Croë'in 108 milyon Euro (1,7 milyar TL) değerinde olduğunu tahmin ediliyor.

2001 yılında Château de la Croë'i satın alan Abramovich'in tadilata 30 milyon sterlin harcadığı ve çatıya 15 metrelik bir yüzme havuzu inşa ettiği iddia edilmişti. 1926'da inşa edilen villa, 12'den fazla yatak odası, sekiz banyo ve Akdeniz'e sadece birkaç metre uzaklıkta 12 dönümlük ormanlık alan içinde yer alıyor.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, villanın Fransız makamları tarafından el konulduğunu doğruladı. Bir bakanlık kaynağı, villanın, Abramovich'e ait 12 mülk arasında yer aldığını onayladı. Kaynak, şu ana kadar tüm oligarklara ait 25 milyar Euro'luk (yaklaşık 394 Milyar TL) varlığa ek koyduklarını belirtti.