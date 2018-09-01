Academia Cantolao - Union Comercio düellosu

Peru Premier Lig Clausura maçında Academia Cantolao ile Union Comercio, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Academia Cantolao son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Union Comercio, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 743 kodlu maçı oynayanlar; Academia Cantolao galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Union Comercio galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Academia Cantolao son haftadaki Binacional müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Union Comercio ise Sport Huancayo maçında 1-4 yenildi.

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