Academia Cantolao - Universitario maç önü

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Academia Cantolao, 16 Eylül 2018 Pazar günü Universitario takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 04:00. 3 puanlı Academia Cantolao 8. sırada bulunuyor, Universitario 3 puana sahip ve 10. sırada. Academia Cantolao son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Universitario, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 553. İddaa'da Academia Cantolao kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Universitario kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Academia Cantolao önceki hafta Universitario mücadelesinde 1-0 kazandı.

Universitario ise Academia Cantolao karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Academia Cantolao, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Universitario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universitario, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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