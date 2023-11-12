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Hatayspor - Galatasaray maçı yazar yorumları Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi Habertürk Giriş: 12.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:04 facebook

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Mehmet Ayan: Oyuncu değişiklikleri yine çare olmadı G.Saray’a. Benim için sürpriz yok. Oyunun kazanamadığı ligde oyuncu ile kazanma serisi bitti. Rize ve Kasımpaşa maç yazılarım bu sitede duruyor. Bu akşamın (dün) kötülerinden kabul edeceğimiz tüm oyuncular alarm veriyordu. Yeni transferler için de yorumlarım an itibariyle geçerli. Kerem, Torreria, Boey insanüstü oynadılar ve bu akşam frene bastılar. Icardi sakat ve antrenmansız ve halen 90 dakika sahada! Stoperler de orta sahanın zayıf savunmasıyla zor durumda kalınca…. Tebrikler Volkan Hoca... (Habertürk)

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Çağatay Çelik: Sarı-kırmızılılar geçen sezon kötü oynadığı maçlarda Bafetimbi Gomis, Mata, Emre Taşdemir gibi az süre alan oyuncuların ekstra katkılarıyla 3 puana uzanmayı başarıyordu. Bu sezon ne eldeki oyunculardan ne de yeni transferlerden böyle bir kurtarıcı henüz çıkmadı. Sezonu çok erken açan ve 22. resmi müsabakasını oynayan sarı-kırmızılıların omurgasını oluşturan oyuncuların nefesi bir noktada kesilecekti. Sezonun geride kalan kısmını 8-9 oyuncuyla oynayan Okan Buruk'un milli aradaki önceliği bu sayıyı 12-13'e çekmek olmalı. (Habertürk)