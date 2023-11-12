Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Başakşehir karşısında beyaz sayfa açmak istiyor! İşte Rıza Çalımbay'ın muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş - Başakşehir karşısında beyaz sayfa açmak istiyor Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, Başakşehir karşısında temiz bir sayfa açmak istiyor. 18 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe. dönen Rıza Çalımbay tüm hesaplarını 3 puan üzerine kurarken kafasındaki 11'i de büyük ölçüde netleştirdi Anadolu Ajansı Giriş: 12.11.2023 - 08:46 Güncelleme: 12.11.2023 - 08:46 facebook

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

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Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor. Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.