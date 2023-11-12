Hatayspor - Galatasaray maçı hakem yorumları! Barış Alper Yılmaz ve Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?

7 Şurada Paylaş!







Bahattin Duran: Eğer Rivas, pozisyon almak için bile olsa ellerini açıp yüzüne vurma gibi bir temasta bulunsa farklı şeyler konuşurduk. Hataysporlu oyuncun odak noktası tamamen top, yere iki ayakla aynı anda basınca ayağı kayıyor ve gayrıihtiyari bir temas var. Futbolda temas olacak. Penaltıyı gerektirecek bir ihlal değil.

8 Şurada Paylaş!







Fırat Aydınus: Futbolcu topa bakıyor gelirken. Son anda ayağı kayıyor Hataysporlu futbolcunun. Çarpışmamak için kendini sakınıyor. O anda elin bir teması var. Bu temas, penaltı gerektirecek bir müdahale değil. Devam kararı doğru.