Hatayspor - Galatasaray maçı hakem yorumları! Barış Alper Yılmaz ve Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Hakem yorumcuları, maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk yenilgisini alırken maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı.
Hakem yorumcuları, maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
"81'DE BARIŞ ALPER YILMAZ'IN POZİSYONU?"
81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı doğru muydu?
Bülent Yıldırım: İki oyuncu da topa bakıyor, yükselmek için pozisyon alıyor. Her iki oyuncunun da elleri kolları normal. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Elin yüze teması var mı, var. Hataysporlu oyuncu düşerken ayağı kayıyor, dengesi bozuluyor. Barış Alper'in topa doğru hamlesiyle birlikte yüz elle birleşiyor. Bu normal bir mücadele sırasında yaşanan bir kaza. Ötesinde olsa bile çok ufak bir kontak var. Bu iki oyuncunun mücadelesi sırasında istemsiz gerçekleşiyor. Devam kararı doğru.
Erman Toroğlu: Burada bir şey yok Allah aşkına. Ben sana vurabilirim, tekme atabilirim, tükürebilirim. Ben kafamla, senin kafana faul yapmam. Topa bakıyor Hataylı, hiçbir şekilde birbirlerine bakmıyorlar. Alakası yok penaltıyla.
Bahattin Duran: Eğer Rivas, pozisyon almak için bile olsa ellerini açıp yüzüne vurma gibi bir temasta bulunsa farklı şeyler konuşurduk. Hataysporlu oyuncun odak noktası tamamen top, yere iki ayakla aynı anda basınca ayağı kayıyor ve gayrıihtiyari bir temas var. Futbolda temas olacak. Penaltıyı gerektirecek bir ihlal değil.
Fırat Aydınus: Futbolcu topa bakıyor gelirken. Son anda ayağı kayıyor Hataysporlu futbolcunun. Çarpışmamak için kendini sakınıyor. O anda elin bir teması var. Bu temas, penaltı gerektirecek bir müdahale değil. Devam kararı doğru.
90+6'DA ICARDI'NİN POZİSYONU PENALTI MI?
Bülent Yıldırım: Bu net bir televizyon penaltısı. Kestirmeden söyleyeyim. Niye? Karambolde bir basma değil. Kimin ayağının nereye geleceği, karambolde kazara basma temas değil. Oyuncu rakibinin nerede olduğunu bilmesine rağmen o riski alıp topa doğru yükseliyormuş gibi yapıp ayağını açıyor. Dikkatsiz hamle yapıyor. Buna benzer pozisyonlarda çok penaltı verildi, goller iptal edildi. Yer almaya çalışırken ayağını fazla açıyor. Rakibinin ayağına basıp yükselmesini engelliyor. Sarı kart değil ama bu pozisyon penaltı.
Deniz Çoban: Geçen sezon Antalyaspor maçında Icardi, rakibinin ayağına bastığı için atak fazında, Galatasaray'ın golü iptal edildi. Hataysporlu oyuncu, ayağını doğaldan daha fazla açıyor. Icardi topa yükselecek. Etki, yüzde 100 var. Sıçrayamıyor. Tartışmasız penaltı. Karambol yok. Ayağını bilerek açıyor Hataysporlu. Açık bir ihlal. Göstermesi, izahı, kanıtı da kolay olur.
Bahattin Duran: En önemli konu şu, Hataysporlu oyuncu ayağını açıyor, risk alıyor, dikkatsiz davranıyor. Açtığı ayak, Icardi'nin ayağına basıyor. Açık bir ihlal. Ayağa basma ve net penaltı. VAR tarafını düşünüyorum. Bu top Icardi'ye geleceği sırada, Icardi ne kadar yükselirse yükselsin vuramayacak gibi duruyor. VAR niye müdahale etmedi diye düşünüyorum? Bence net bir penaltı.
Fırat Aydınus: İki futbolcu da tam pozisyon alıyorlar, birbirlerini görmüyorlar, kafaya çıkacakken Hataylı futbolcu, Icardi'nin ayağına istemsizce de olsa basıyor ve Icardi'nin sıçramasını engelleyen bir durum oluşturuyor. Bu net bir penaltı. Kesinlikle VAR'ın müdahil olması gereken bir pozisyon.