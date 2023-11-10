Teknolojinin insan hayatındaki yeri her geçen gün daha büyük bir hacme sahip oluyor. Bu gelişim bilgiye erişimi kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı gibi, aynı zamanda bazı problemleri de beraberinde getiriyor.

Albert Einstein’ın bir sözünde belirttiği, “Korkarım ki bir gün teknoloji, insan etkileşiminin önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak” ifadesinde olduğu gibi insanlar hayatlarını sosyal medya üzerinden yaşar, konserleri, yedikleri yemekleri, gittikleri tatilleri sanal ortamdan paylaşmadan yaşayamaz hale dönüştü. Teknoloji ve sanal alemin bu gelişimiyle birlikte bu yolla para kazanmanın yolları da açılmış oldu ve ‘fenomenlik’, ‘influencerlık’ günümüzün yeni mesleği haline dönüştü.

BİLGİ KİRLİLİĞİ DE OLUŞTURABİLİYOR

İnsanlar Youtube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter gibi sosyal medya kanalları üzerinden içerik üreterek bu içerikleri ile para kazanabilmeye başladılar. Medya devlerinin de bu alana kayması ile birlikte verimli ve içi dolu içerikler de sosyal alemde yer almaya başlasa da sırf etkileşim alacağı bilindiği için doğruluğu önemsenmeyen içerikler de sosyal medya dünyasında bir kirlilik yaratmaya başladı.

NASIL PARA KAZANIYORLAR?

Sosyal medya fenomenleri, bu yayın yaptıkları kanallardan reklam gelirleri üzerinden, takipçi sayıları, izlenme süreleri ve aldıkları etkileşim gibi birçok farklı kriter toplamında belirli bir pay alabiliyorlar.

İçerik üreticileri sosyal medya hesaplarında aldıkları etkileşim ile kazanç elde etmenin yanı sıra, video ve içeriklerinin içerisine aldıkları ürün tanıtımları veya gizli reklamlarla da para kazanabiliyorlar. Youtube, Instagram gibi platformlarda reklam denetiminin TV’ye göre daha düşük düzeyde olması bu konunun vergiden kaçınma yöntemi olarak kullanılmasına da olanak tanıyor. Markalar da sosyal medya fenomenlerinin kendi hesaplarında paylaşmaları için ürünlerini onlara göndererek satışlarına katkı sağlaması için yeni pazarlama yöntemi olarak bunu kullanıyorlar.

REKLAM

“LİNK’İ AŞAĞIYA BIRAKIYORUM”

Bu yöntemlerin yanı sıra bir de link ile aracı olma yöntemi bulunuyor. Hepsiburada, Trendyol, Amazon gibi önde gelen e-ticaret siteleri ve bir takım bazı internet siteleri üzerinden link aracılığı ile satış yapmak mümkün.

Influencer pazarlaması ajansı ve teknoloji sağlayıcısı Creatorden'in 2023 yılı raporuna göre ise Türkiye'de yaklaşık 170 bin influencer bulunuyor. Ancak bunun yanı sıra ünlü oyuncular ve başka meslekleri olsa da sosyal medyasında yüksek takipçisi olan kişiler de influencer gibi hareket edebiliyorlar.

Bunu çok takipçili fenomenler yapabildiği gibi, sıradan bir sosyal medya kullanıcısı da yapabiliyor. Elbette kazandığı para bu noktada bir fenomen kadar olmuyor.

İnternet sitelerinde beğendikleri ürünleri bir linke kopyalayarak, sosyal medya hesaplarında hikayeleri, gönderileri üzerinden veya mesaj yolu ile takipçileri ile paylaşan fenomenler, bu linkten alışveriş yapılması veya etkileşim alınması durumunda belirli bir miktar limite kadar para kazanabiliyorlar.

Bazı firmalar bunu yalnızca alışverişte kullanılabilecek ‘parapuan’ şeklinde tanımlarken bazılarından direkt gelir elde edilebiliyor. Direkt gelir elde edilmesi durumunda ise esas soru gündeme geliyor. Gelir vergisi ödeniyor mu?

REKLAM

NE KADAR VERGİ ÖDENİYOR?

Herhangi bir internet siteniz varsa, bu internet sitesine bir firmadan banner veya video reklam alacaksanız bir fatura keserek hem KDV’sinin hem de gelir vergisinin ödenmesi gerekiyor. Peki internet sitelerinde geçerli olan bu fatura işlemi sosyal medyada da zorunlu mu?

Sosyal medya hesabında bir kişi bir ürünün pazarlamasını yapıyorsa ve bundan bir gelir elde ediyorsa, bu pazarlama faaliyetinin karşılığında bir firma bu hesap sahibine para ödüyorsa, bu işlemin hem pazarlama faaliyetini yapan firmanın gider gösterebilmesi için hem de sosyal medya hesabı sahibinin para karşılığı bu işi yapmasından dolayı faturalandırılarak yapılması gerekliliği söz konusu. Ancak . ‘Hikayelerde görülen bu ürünü aldım, çok güzelmiş size de tavsiye ederim’ cümleleri her zaman samimi görüş olmayabiliyor.

Son dönemde çokça gündemde olduğu gibi hem bazı firmalar hem de bazı sosyal medya fenomenleri denetimlerdeki açıklardan faydalanarak bu faturalandırma işlemini yapmadan, açıktan ücret veya ürün alarak bu reklam faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Yani bir gelir vergisi ödenmiyor...

REKLAM

1 MİLYON 900 BİN TL SINIRI VAR

Sosyal medya kanalları üzerinden içerik üretme ve etkileşim karşılığında elde edilen gelirlerde de influencerlar 1 milyon 900 bin liraya kadar olan kazançları için gelir vergisi ödemiyor. 2022 yılında bu sınır 880 bin TL idi. Gelir vergisi ödemesi 1 milyon 900 bin TL’lik kısım için 607 bin TL, üzerindeki tutarlar için ise %40 olarak hesaplanıyor

26 Ekim 2021'de yürürlüğe giren 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre 2022 itibarıyla bu işleri yapanlar, Türkiye'de kurulu bir bankada özel bir hesap açıyor ve banka bu hesaba yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapıyor.

Böyle bir sınırın olması influencerların kazancını daha rahatça almasını sağlarken, reklam verenlerin de bu alana yönelmesinde önemli bir etken oluyor. Reklamcılar Derneği, influencer pazarlamanın 2022'den 2023'ün ilk yarısına dek yüzde 176 büyüme kaydettiğini belirtiyor.

Creatorden'in raporuna göre ise, geçen yıl markaların yüzde 35'i influencer pazarlaması için 2 milyon TL'den yüksek bir bütçe ayırdığı, markaların yüzde 18'inin pazarlama bütçesi 5 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERE ÖZEL UYARILAR