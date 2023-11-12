Son dakika: Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor! - Haberler

Son dakika: Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor! - Haberler

Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor! Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın bir bölümü, Batı Karadeniz ve yurdun batı bölgelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. İç bölgelerde ise saatteki hızı 60 kilometreye ulaşacak şiddetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diğer yerlerin de parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Parçalı bulutlu 20° Ankara Yağmurlu 20° İzmir Kısmen Güneşli 23° Antalya Sağanak Yağış 21° Trabzon Parçalı bulutlu 26° Bursa Parçalı Bulutlu 18° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Kısmen Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 22° Ağrı Parçalı bulutlu 16° REKLAM

ŞİDDET YAĞIŞA DİKKAT Sağanak ve gök gürültülü yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR Rüzgarın da İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM

Yapılan açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Fotoğraflar: AA