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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor! - Haberler

        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!

        Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın bir bölümü, Batı Karadeniz ve yurdun batı bölgelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. İç bölgelerde ise saatteki hızı 60 kilometreye ulaşacak şiddetli rüzgar bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:45
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        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
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        Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Diğer yerlerin de parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 20°

        Ankara

        Yağmurlu 20°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 23°

        Antalya

        Sağanak Yağış 21°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 26°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 18°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 22°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 16°
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        ŞİDDET YAĞIŞA DİKKAT

        Sağanak ve gök gürültülü yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

        Rüzgarın da İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        Yapılan açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

        Fotoğraflar: AA

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