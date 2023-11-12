Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Adana'ya sekiz eksikle gelen Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Haftaya ikinci sırada giren sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Hatayspor'a yenildiği haftada 3 puana uzanıp liderliği geri almak istiyor. İsmail Kartal ilk 11'ini de büyük ölçüde netleştirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı. Ligde 11 hafta sonunda 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31 puanı bulunan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
FRED KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİ, GÖTÜRÜLMEDİ
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'tan yararlanamayacak. Bu isimlerin yanı sıra Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek de takımını yalnız bırakacak.
Pendikspor deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayan Fred, saha çalışmalarına başlarken dünkü idmanda kendini iyi hissetmedi ve Adana'ya götürülmedi.
SAVUNMADA SIKINTI SÜRÜYOR
Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.
Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.
MUHTEMEL 11
LIVAKOVIC
OSAYI-SAMUEL
SAMET
OOSTERWOLDE
FERDİ
CRESPO
ZAJC (BARTUĞ)
İRFAN CAN
SZYMANSKI
TADIC