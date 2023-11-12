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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

        Adana'ya sekiz eksikle gelen Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Haftaya ikinci sırada giren sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Hatayspor'a yenildiği haftada 3 puana uzanıp liderliği geri almak istiyor. İsmail Kartal ilk 11'ini de büyük ölçüde netleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 08:56 Güncelleme: 12.11.2023 - 08:56
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

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        Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı. Ligde 11 hafta sonunda 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31 puanı bulunan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

        3

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        4

        FRED KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİ, GÖTÜRÜLMEDİ

        Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'tan yararlanamayacak. Bu isimlerin yanı sıra Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek de takımını yalnız bırakacak.

        5

        Pendikspor deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayan Fred, saha çalışmalarına başlarken dünkü idmanda kendini iyi hissetmedi ve Adana'ya götürülmedi.

        6

        SAVUNMADA SIKINTI SÜRÜYOR

        Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

        7

        Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.

        8

        Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.

        9

        MUHTEMEL 11

        LIVAKOVIC

        10

        OSAYI-SAMUEL

        11

        SAMET

        12

        OOSTERWOLDE

        13

        FERDİ

        14

        CRESPO

        15

        ZAJC (BARTUĞ)

        16

        İRFAN CAN

        17

        SZYMANSKI

        18

        TADIC

        19

        DZEKO

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