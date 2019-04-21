Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Acer’ın yeni ürünlerinin tanıtıldığı New York’ta düzenlenen etkinlik sonrası şirketin Türkiye pazarına yönelik hedeflerinin paylaşan Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Coğrafi olarak baktığımızda 2019 yılında Türkiye’nin de içinde yer aldığı REET (Rusya, Doğu Avrupa ve Türkiye) bölgesinin, gelir açısından en yüksek büyümeyi elde etmesini bekliyoruz. Yıllık bazda yüzde 20’ye varan bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Ürün kategorileri açısından ise Chromebook ile ince ve hafif dizüstü bilgisayarların en hızlı büyüyen segmentler olmasını beklediklerini aktaran Nizovsky, “Geçen global gelirlerimizde Türkiye’nin payı beklediğimizden düşüktü. Ancak bu yıl yaklaşık yüzde 100 artışla Türkiye’nin en hızlı büyüyen bölgelerden biri olmasını umuyoruz” diye konuştu.

CONCEPTD BU YAZ GELİYOR

Yeni tanıttıkları ve üst düzey işlemci ile yüksek grafik performansı, depolama alanı ve bellek kapasitesiyle donatılan ConceptD markasının ilk ürünlerini Türkiye’de Ağustos-Eylül döneminde piyasaya çıkarmayı planladıklarını belirten Nizovsky, şunları söyledi:

“Bu yıl olmasa da ilerleyen dönemde Türkiye pazarı için özel olarak tasarlanmış ürünler geliştirmek için yatırım yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye’de; akıllı park, akıllı aydınlatma, dijital bilgilendirme gibi bilgisayar dışında kalan işlerimizi başlatmak için de fırsat arıyoruz. Gelecekte yerli şirketlerle gelir paylaşımı ve ortak yatırım gibi yaklaşımları da değerlendirmeye hazır olacağız.”

Acer’ın Nitro ve Predator markalarıyla amatör oyunculara, profesyonel oyunculara ve turnuva organizatörlerine yönelik çözümler sunduklarını anlatan Grigory Nizovsky, “E-spor iş birlikleri sayesinde oyun dünyasıyla iç içeyiz. Birçok ülkede oyuncu bilgisayarı pazarında lideriz ve Türkiye’de de bunu başarmamızın an meselesi olduğunu düşünüyorum” dedi.