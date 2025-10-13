Acı haber... Gamze üniversite öğrencisiydi! Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Giriş: 13.10.2025 - 07:52 Güncelleme: 13.10.2025 - 09:09

