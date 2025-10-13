Acı haber... Gamze üniversite öğrencisiydi!
Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Giriş: 13.10.2025 - 07:52 Güncelleme: 13.10.2025 - 09:09
Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde, dün saat: 16.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı.
OTOMOBİLLERDEN BİRİ İKİYE AYRILDI
DHA'daki habere göre kazada, otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GAMZE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada üniversite öğrencisi Gamze Arıcı hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ekin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
