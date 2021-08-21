DHA

Olay, Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin zemin katından oturan Suriyeli Mehmed Handavi, sabaha karşı üst kat komşusunun evinden kendi evine su sızdığını gördü. Yukarı çıkan Handavi, kapıyı çalarak Zöhre Alpaket’i uyandırmaya çalıştı.

Kadının kapıyı açmaması üzerine şüphelenen Handavi, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla evin demir kapısı kesilerek açıldı.

Eve giren ekipler, Alpaket’in evin banyosunda hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı kadının öldüğü saptandı. İşlemlerin ardından Alpaket’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı kadının banyosunda açık kalan musluktan dolayı evini su bastığı ve duvarlardan aktığı görüldü.

Komşusunu kaybettiği için üzgün olduğunu ifade eden Mehmed Handavi, yaşlı kadını en son gece gördüklerini belirtti. Alpaket’in kendisini iyi hissetmemesi üzerine eşinin yardımıyla onu yukarı çıkardıklarını belirten Handavi, "Sabah sular akınca yukarı çıktım ama kapıyı açmadı. İtfaiye gelip kapıyı açtı ve öldüğünü öğrendik" dedi.