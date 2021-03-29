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Acıbadem Sağlık Grubu iştiraki Acıbadem City Clinic B.V. (ACC BV) Sırbistan'ın sağlık sunucularından Bel Medic Grup'un yüzde 70'inin satın alımı için bağlayıcı sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın almanın ardından Sırbistan, Acıbadem'in Avrupa portföyündeki 6'ıncı hastane ve faaliyet gösterdiği 4'üncü yabancı ülke olacak.

Acıbadem Sağlık Grubu mevcut durumda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hollanda ve Makedonya'daki hastaneleri ile faaliyet gösteriyor. Bel Medic Grup'un ise bir genel hastane ve beş ayaktan tedavi merkezi bulunuyor.

ACC BV, Acıbadem Sağlık Grubu'nun Doğu Avrupa'daki yatırımlarını yaptığı şirket konumunda bulunuyor.