Üniversiteler tatil mi, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi. Bilindiği üzere üniversiteler özerk bir yapıda olduğu için rektörler eğitime verildiğini yaptığı açıklama sonucu duyuruyor. Peki, "Bugün üniversiteler tatil mi? 20 Şubat Perşembe hangi üniversiteler tatil edildi?" İşte detaylar...