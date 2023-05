Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen 15 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunu çekilişinde kazanan numaralar saat 20.00'de belli oldu. İşte 15 Mayıs 2023 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

15 MAYIS 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİRAZDAN

2-4-6-9-15-24-28-30-31-32-38-43-46-47-48-56-59-65-66-73-77-80

ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.