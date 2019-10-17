2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında hafta başında Paris'te oynanan Fransa-Türkiye maçı öncesinde bir grup gazeteciyle sohbet eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin faaliyetlerine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı sonunda İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında GSM şebekelerindeki sıkıntıların ardından BİP'e yeni özellikler getirdiklerini açıklayan Turkcell Genel Müdürü, uygulamaya acil durum arama özelliği eklediklerini bildirdi.

Murat Erkan, "BiP’te ana ekrana yeni eklenecek olan acil durum aramaları özelliğiyle, ihtiyaç anında önceden belirlenecek kişilerle otomatik bilgi paylaşılabilecek. 112 acil, 155 polis ve 110 itfaiye gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek" dedi.

Bunun yanında acil durum bildirimi özelliğiyle de belirlenen kişilere konum bilgisinin BiP mesajı ve SMS ile gönderilebileceğini aktaran Erkan, internet üzerinden kesintisiz iletişim kurulabileceğini ifade etti. Öte yandan, BiP’e eklenen yeni bir özellik sayesinde de cep telefonunun şarjı bitse dahi bilgisayar kullanılarak internet üzerinden mesaj ve arama yapılabileceğinin belirten Murat Erkan, "Bu özelliği kullanmak için en az ayda bir kez bilgisayar üzerinden BiP oturum açmış olmak gerekiyor" bilgisini paylaşarak BiP'i tüm operatör kullanıcılarının kullanabildiğini vurguladı.

'ORTAK ALTYAPI YABANCI YATIRIM İÇİN CAZİBE UNSURU OLACAK'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, uzunca bir süredir üzerinde çalışmalar yürütülen ortak altyapı şirketi hakkında da mesajlar verdi. Altyapı sahibi işletmecilerin, altyapılarını satmaları veya ayni sermaye karşılığında yeni kurulacak Türkiye Ortak Altyapı Şirketi’ne devretmelerini önerdiklerini söyleyen Erkan, "Yapılacak iş modeli değerlendirmelerine göre kurulacak şirketin yüzde 100 kamu veya kamu-özel sektör işbirliği olması değerlendirilebilir. Kurulacak Ortak Altyapı Şirketi, sabit getirili-risksiz yatırım arayan küresel fonlar için önemli bir cazibe unsuru olacak ve ülkemize büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırım olanağı sağlayacaktır" dedi.

'5G SEKTÖRLERİ DEĞİŞTİRECEK'

Murat Erkan, 5G ile mobil tarafta ses ve internet iyileştirmesinin çok ötesinde yeni bir sisteme giriş yapıldığını belirterek, "Burada uçtan uca bir ekosistemden bahsediyoruz. 5G’nin getirdiği dijitalleşme teknolojisi sektörleri dönüştürecek. Bu nedenle 5G bireylerden çok aslında endüstrilerin ihtiyaç duyacağı bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor" dedi.

5G'nin rekabetteki önemine de değinen Erkan,"Ticaret savaşlarının derinleştiği globalleşmenin arka plana itilmeye başladığı günümüzde rekabette önde olabilmek adına 5G gibi yeni gelişen teknolojilerde kendi çözümlerimizi geliştirmek için hızla harekete geçmeliyiz" ifadesini kullandı.

'İKİNCİ EL CİHAZ SATIŞI CARİ AÇIĞI DÜŞÜRÜR'

Turkcell'in yeni başlattığı hizmetlerden biri olan ikinci el cihaz satışı ile ilgili de konuşan Murat Erkan, "İnternet sitemiz üzerinden ikinci el cihaz satış alış ve satışına başladık. Aldığımız cihazları yetkili teknik servis testinden geçirip orijinal parçalarla yeniliyoruz, bir yıl garantili olarak satışa çıkarıyoruz. Bunun vergilendirilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Vergi düşerse alıcıya yüzde 30-40 avantaj sağlar. Cari açığı düşürmek için de önemli bir adım olur" dedi.

Murat Erkan, cihaz kiralama projeleri ile de şirketlere özel cep telefonlarında yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Turkcell Genel Müdürü, yerli telefon üretimi için devlet teşviklerinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bir telefonun 4 ana parçası var; işlemci, ekran, pil ve kamera. Bu dörtlü, toplam maliyetin yüzde 92’sini oluşturuyor. Bunları üretmeden yerli telefon üretmek yüzde 8’lik marjda oynamaktan ibaret kalır. Bu konuda devlet teşviki çok kritik. Bundan 15-20 yıl önce Güney Kore’de devlet şirketlere ekran üretsinler, pil üretsinler diye teşvik verdi."

'AYNI SERVİSE AYNI VERGİ OLSUN'

Turkcell Genel Müdürü, dijital servis alanındaki vergi düzenlemesinin adaletsiz olduğunu dile getirdi. Murat Erkan, "Rakiplerimiz sadece KDV ödüyor. Bizde vergilendirme çok daha fazla. Eşit şartlarda rekabet edebilmek için aynı servise aynı vergi oranı olmalı. Teşvik talebi değil bu, vergi oranı aynı olsun yeter. Örneğin TV+ için RTÜK gelirler üzerinden yüzde 5 vergi alıyor. Ama kanuna göre TV+’ın değil, Turkcell’in toplam gelirlerinden yüzde 5 istiyor" diye konuştu.

'CEP TELEFONLARI ATM OLACAK'

Türkiye’de kredi skorunu ölçen şirketlerden birisi olduklarını bildiren Murat Erkan, "Ödeme yapan 26 milyon müşterimiz var. Türkiye’nin en büyük bankasında bu sayı 8 milyon. Cep telefonları birer ATM görevi görecek. ATM kurmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız" dedi. Erkan, bankacılık hizmetlerini nüfusun yarısının kullandığını ve bu oranı yükselteceklerini kaydetti.

Dijital entegrasyon hizmetlerimizde 720’nci projeye ve toplamda 1.1 milyar TL’lik sipariş büyüklüğüne ulaştıklarını kaydeden Murat Erkan, 3 yıl içinde 1 numaralı IT servis sağlayıcı olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.