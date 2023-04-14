KIZ KULESİ TARİHÇESİ

Salacak açıklarında yer alan Kız Kulesi'nin yapımının tam tarihi net olmasa da tahminler M.Ö 341 yılına kadar uzanmaktadır. Damalis ve Leandros eski adlarıyla Kız Kulesi'nin açıklarına Atina Kralı Damalis'in gömüldüğü söylenmektedir. İstanbul'un fethinden sonra adadaki mevcut kule yıkılarak yerine ahşap bir kule inşa edilmiştir. 1725 yılında şehrin tarafında olan kısım camlı bir köşk ve üzerine de kurşunla kaplı olarak bir kubbe eklenmiştir. Ortaya atılan efsanelerden birine göre, Leandros adlı bir genç Afrodit'e bağlı olmasının yanı sıra Hero adlı bir rahibeye aşık olur ancak Aşk Hero’ya rahibe olduğu için yasaktır. Hero Kız Kulesi'nde yaşamaktadır. Leandros her gece onu görmek üzere için kuleye ulaşır ve bu şekilde sürekli görüşürler ve aşklarını yaşarlar. Hero Leandros’un gelmesi için her gece kulede ateş yakar ve onun geliş yolunu aydınlatır. Leandros fırtınalı bir gecede Hero'nun yaktığı ateşin sönmesi üzerine yolunu kaybeder ve boğazın sularına kapılarak uzaklaşır ve sonunda boğularak ölür. Bunu duyan Hero ise acıya dayanamayarak intihar eder ve kendini boğazın sularına bırakır.