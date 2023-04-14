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Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan çalışmaların Kız Kulesi'nin son hali ortaya çıktı.

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  • Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!

    İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde geçtiğimiz Eylüy ayında restorasyon başlamıştı. Çalışmaların yapıldığı iskelelerin kaldırılmasıyla birlikte Kız Kulesi'nin son hali de görülmüş oldu.
  • Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!

    KIZ KULESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

    Halen restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi, söylenene göre mayıs ayının ilk haftasında açılacak.
  • Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!

    KIZ KULESİ TARİHÇESİ

    Salacak açıklarında yer alan Kız Kulesi'nin yapımının tam tarihi net olmasa da tahminler M.Ö 341 yılına kadar uzanmaktadır. Damalis ve Leandros eski adlarıyla Kız Kulesi'nin açıklarına Atina Kralı Damalis'in gömüldüğü söylenmektedir. İstanbul'un fethinden sonra adadaki mevcut kule yıkılarak yerine ahşap bir kule inşa edilmiştir. 1725 yılında şehrin tarafında olan kısım camlı bir köşk ve üzerine de kurşunla kaplı olarak bir kubbe eklenmiştir. Ortaya atılan efsanelerden birine göre, Leandros adlı bir genç Afrodit'e bağlı olmasının yanı sıra Hero adlı bir rahibeye aşık olur ancak Aşk Hero’ya rahibe olduğu için yasaktır. Hero Kız Kulesi'nde yaşamaktadır. Leandros her gece onu görmek üzere için kuleye ulaşır ve bu şekilde sürekli görüşürler ve aşklarını yaşarlar. Hero Leandros’un gelmesi için her gece kulede ateş yakar ve onun geliş yolunu aydınlatır. Leandros fırtınalı bir gecede Hero'nun yaktığı ateşin sönmesi üzerine yolunu kaybeder ve boğazın sularına kapılarak uzaklaşır ve sonunda boğularak ölür. Bunu duyan Hero ise acıya dayanamayarak intihar eder ve kendini boğazın sularına bırakır.
  • Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!

    Diğer bir efsane ise: O dönemdeki bir falcı, krala gider ve çok sevdiği kızının bir yılan sokması sonucu öleceğini söyler. Bu durumu duyan Kral, önlem alabilmek ve kızını koruyabilmek amacıyla Salacak açıklarında kayalıklar üzerinde bir kule inşa ettirir. Kral kızını kuleye yerleştirir böylelikle onu yılandan koruyacağını düşünür ancak bir akşam kıza şehirden gelen meyve sepetinin içinde yılan çıkar ve kralın kızını sokarak öldürür.
  • Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!

    İşte Kız Kulesi'nin son hali...
  • Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!

    KIZ KULESİNE NASIL GİDİLİR?

    Kız kulesine gitmek isteyenler Üsküdar'a gelerek, Salacak'tan saat başı kalkan ufak teknelere binebilir. 

     
  • Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!
  • Açılış tarihi belli oldu! İşte 2 bin 500 yıllık Kız Kulesi'nin son hali!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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