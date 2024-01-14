"Adada kalmamda fayda var" demişti! Acun Ilıcalı Survivor'un kurallarında değişim yaptı!
Survivor Allstar bu yıl 1 Ocak'ta yayınlanmaya başladı. İzleyici karşısına çıktığı günden beri polis baskını, kavgalar gibi birçok olayın yaşandığı yarışmaya Acun Ilıcalı yaptığı kural değişiklikleriyle damga vurdu.
1 Ocak 2024 tarihinde yeni sezonuyla TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor Allstar'da kaos bitmiyor. Yeni başlamasına rağmen kavgaların, dalaşmaların ve polis baskınının bile olduğu yarışmaya Acun Ilıcalı yeni kurallar getirdiğini açıkladı.
ADADA KALMAMDA FAYDA VAR
Acun Ilıcalı "Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var" ifadelerini kullanmıştı.
YENİ KURALLAR
Acun Ilıcalı geçtiğimiz bölüm Acil Durum Konseyi düzenleyerek kuralların değiştiğini açıkladı. Yarışmada erkekler ve kadınlar ayrı yarışıyordu. Oyun sisteminin değiştiğini açıklayan Ilıcalı, oyunun tek tur oynanıp 12'de biteceğini duyurdu. Buna göre, kadın-erkek şeklinde oynanacak oyunlarda bir takım 8'e ulaştığı an 12 olana kadar bayrak yarışı yapılacak. Finalde de kadın-erkek birlikte atış yapacak.
TAKIM KAPTANLIĞI
"Yenilikler senesi olacak dedik bu sefer de oyun kurallarında yeni bir yenilikle devam ediyorsunuz" diyen Ilıcalı "Ek bir nokta takım kaptanlığında önce o günkü galibiyet sayısına, yüzdeye ve sezon yüzdesine bakılıyor" dedi.