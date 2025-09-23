Habertürk
        Adalet Bakanı Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafayı kabul etti

        Adalet Bakanı Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafayı kabul etti

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 17:21 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:21
        Adalet Bakanı Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafayı kabul etti
        Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta bir araya geldiği Mustafa ile işgalci İsrail'in en temel insan haklarını hiçe sayarak, başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında yaptığı katliamı önlemek için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

        Bakan Tunç, şunları kaydetti:

        "İnsanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha vurguladık. Ülkemizde görev süresi dolan Büyükelçi Sayın Faed Mustafa'ya nazik ziyareti için teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerinde başarılar diliyorum."

