Adalet Bakanı Tunç, Şehit Astsubay Deniz Göçkünün ailesine ziyarette bulundu

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Göçkün'ü dualarla andığını, ailenin dinmeyen acısını paylaştığını belirtti.

Canı pahasına vatanı koruyan aziz şehitlerin hatıralarını ve geride bıraktıkları emanetleri daima baş üstünde taşıyacaklarını belirten Tunç, "Bir daha aynı acılar yaşanmasın, yüreğimiz yanmasın, ülkemiz daha huzurlu ve güvenli olsun diye 'Terörsüz Türkiye' hedefimize mutlaka ulaşacağız." ifadesini kullandı.