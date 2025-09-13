Habertürk
        Adalet Bakanı Tunç, Şehit Astsubay Deniz Göçkünün ailesine ziyarette bulundu

        Adalet Bakanı Tunç, Şehit Astsubay Deniz Göçkünün ailesine ziyarette bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015'te Hakkari'de şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün Balıkesir'deki ailesini ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 22:47 Güncelleme: 13.09.2025 - 22:47
        Şehit astsubay Göçgün'ün ailesine ziyaret
        Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Göçkün'ü dualarla andığını, ailenin dinmeyen acısını paylaştığını belirtti.

        Canı pahasına vatanı koruyan aziz şehitlerin hatıralarını ve geride bıraktıkları emanetleri daima baş üstünde taşıyacaklarını belirten Tunç, "Bir daha aynı acılar yaşanmasın, yüreğimiz yanmasın, ülkemiz daha huzurlu ve güvenli olsun diye 'Terörsüz Türkiye' hedefimize mutlaka ulaşacağız." ifadesini kullandı.

        #Yılmaz Tunç
        #Deniz Göçkün
        #haberler
