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        Haberler Biyografi Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can kimdir? Ramazan Can nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi

        Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can kimdir?

        Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can, tüm bakan yardımcıları gibi kamuoyu ve kulislerde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisiyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:46
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        Ramazan Can kimdir? Ramazan Can kaç yaşında ve nereli? Diğer bakan yardımcısı ve siyasilerde olduğu gibi Can hakkında da bu soruların cevabı kamuoyun genelinde araştırılıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

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        RAMAZAN CAN KİMDİR?

        Ramazan Can 1970 yılında Kırıkkale’de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Zeynep’tir.

        İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, avukat olarak meslek hayatına başladı.

        Serbest avukatlık yaptı. Fazilet Partisi Kırıkkale İl Teşkilat Kuruculuğu ve AK Parti Kırıkkale Kurucu İl Başkanlığı; Denizcilik İşletmeleri AŞ Denetim Kurulu, Fintek AŞ ve Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Telekom AŞ Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu.

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        22, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Kırıkkale Milletvekili seçildi; TBMM KEİPA Türk Grubu Başkanı, Dilekçe Komisyonu Kâtip Üyesi, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekilliği ve TBMM Güvenlik İstihbarat Komisyon Başkan Vekilliği görevlerini aldı.

        Orta düzeyde İngilizce bilen Ramazan Can, evli ve 4 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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