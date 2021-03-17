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Adalet Bakanlığı kura sonuçları: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı. Yoğun ilgi nedeniyle Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ekranı kilitlendi. Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1442 personel alacağını duyurmuştu. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarına dair ayrıntılar...

Adalet Bakanlığı kura sonuçları: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Adayların kura çekimini takip edebilmeleri için canlı yayın yapıldı. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi. Aşağıda yer alan linkten Adalet Bakanlığı kura sonuçları listesine erişebilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

2 AY DENEME SÜRESİ UYGULANACAK

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için 2 aylık deneme süresi uygulanacak. Bu süre sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecek.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecek. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

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